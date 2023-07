Joaquín Prat celebra "365 días de amor" junto a su novia Alexia Pla

Joaquín Prat, el presentador de El programa de Ana Rosa, celebra el primer aniversario con su novia, Alexia Pla, la directora de Clínica Version, un centro de medicina estética en Ibiza.

Hace ya varios meses desde que el periodista anunció que estaba nuevamente enamorado después de la ruptura con su expareja y madre de su hijo, Yolanda Bravo, junto a la que trajo al mundo a Joaquín Prat Junior en 2015.

Ahora, un año después, el de Dinamarca sigue disfrutando del romance con la enfermera y ha querido presumir de lo feliz que está con ella en stories de Instagram en el aniversario de la pareja. "Gracias por 365 días de amor", ha publicado Prat junto a una imagen de Pla hablando por teléfono, a la que ha añadido un emoticono de un corazón naranja y otro de una salamandra. La imagen venía acompañada de la canción de Maluma, Amor de mi vida.

Joaquín Prat celebra el aniversario con su novia Alexia Pla. @joaquinprat / Instagram

Ambos estaban disfrutando de unas vacaciones en las aguas de Ibiza, donde se han dejado ver de lo más acaramelados, según ha informado Diez Minutos. Según las imágenes que ha publicado la revista, la pareja ha dejado verse en un barco dándose chapuzones por la isla.

No han dudado en compartir su felicidad una vez más con sus seguidores de Instagram con una foto de ambos bajo el sol. El presentador utilizó una vez más el emoticono del corazón y el de la salamandra para titular la foto.

La presencia de un nuevo amor ha sido como un soplo de aire fresco para el comunicador. La ruptura con la madre de su hijo hizo que a Prat le costase recomponerse, ya que, como él mismo apuntó en el programa de Jesús Calleja, ese distanciamiento con Yolanda Bravo fue "muy traumático". El conductor de El programa de Ana Rosa confesó en su momento en la entrevista: "He tenido un par de meses moviditos, me he despistado un poco, los sábados me despistaba. Salía con los amigos y hacía el tardeo... La discoteca alguna vez que otra".

Sin embargo, la vida del presentador dio un giro de 180 grados cuando anunció públicamente que estaba disfrutando de nuevo del amor lejos de lo que vivió con la madre de Joaquín Prat Junior. Incluso se ha propuesto nuevas metas que, según él, no se había planteado antes, como casarse, según confesó en El programa de Ana Rosa. Y tampoco ha descartado volver a ser padre: "No lo sé, nunca es tarde".