Alessando Lequio, Joaquín Prat, Ana Terradillos, Marisa Martín-Blázquez... Las reacciones al adiós de Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana ha dicho adiós este martes a El programa de Ana Rosa, espacio que ha estado conduciendo durante 19 temporadas en las mañanas de Telecinco. Emocionada, ha celebrado su salto a las tardes a la vuelta de las vacaciones, cuando presentará TardeAR, y ha agradecido a sus compañeros las palabras de cariño, que han sido muchas.

Entre los mensajes más emotivos está el que Alessandro Lequio le ha transmitido en el plató. "Para mí no es un adiós. Ana sigue. Seguimos en la familia, es que no nos vamos a ir. Seguimos aquí y seguiremos aquí. Esto ha sido una aventura extraordinaria. Qué te voy a contar yo. Mi vida ha pasado por aquí. He pasado muchas cosas contigo. Muchas cosas buenas", ha avanzado el tertuliano.

"He conocido a una amiga, a la madre de mi hija y a una amiga. Esto es así. Me siento muy afortunado de ser parte de todo esto", ha añadido, tomando la palabra Joaquín Prat.

"Nunca te he visto perder los papeles, nunca te he visto perder los nervios ni decir una palabra más alta que otra a ningún miembro del equipo. Si brillan aquellos que te rodean, siempre algún rayito de luz acaba tocándote a ti", ha señalado.

El periodista ha valorado que la presentadora ha creado en este tiempo "un equipo formidable de gente". "Nos arropas a todos mucho en lo profesional y en lo personal y has creado una gran familia. Yo solo te puedo decir gracias, porque todo lo que sé de televisión lo he aprendido de ti".

Anna Terradillos, compañera desde hace años de Quintana, también le ha dedicado unas palabras. Lo ha hecho a través de Instagram, donde ha publicado un vídeo del momento en el que la periodista se despedía de su audiencia de las mañana. "Un honor trabajar contigo", ha valorado.

Por su parte, Marisa Martín-Blázquez, habitual colaboradora del programa, también ha aplaudido el trabajo de la presentadora, a la que reconoce "19 temporadas de éxito".