Tu horóscopo diario: miércoles 26 de julio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 26 de julio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

El Sol forma un magnífico aspecto con tu signo y actuará como si fuera tu ángel de la guarda, protegiéndote de los peligros o sacándote de las situaciones más difíciles. A partir de ahora ya la semana continuará mejor para ti y de nuevo te sentirás con ánimo para alcanzar las elevadas metas que guardas en tu corazón.

Tauro

El día se te va a torcer un poco, ya vimos ayer que te estás obstinando en perseverar en caminos, o decisiones, que en realidad no te convienen, aunque tú estés convencido de lo contrario. Pero es probable que hoy lo veas más claro porque todo indica que las cosas te van a salir mal, y quizás tengas que frenar en seco.

Géminis

Hoy será un excelente día para tomar iniciativas y decisiones. A la inteligencia que siempre te acompaña hoy se le va a sumar también un fuerte espíritu de aventura, incluso un deseo de correr riesgos. Va a ser un buen día para ti y tendrás suerte en lo que emprendas. Quizás tengas que hacer algún viaje inesperado.

Cáncer

Una favorable posición de la Luna hará que este sea uno de los mejores signos del día. Será uno de los pocos momentos en los que la suerte te prestará una gran ayuda. Pero también hoy será un día en el que vas a poder mostrar ante los demás el mejor lado de tu naturaleza, tus mejores sentimientos. Reconocimientos.

Leo

Te espera un día claramente positivo o fructífero, ya sea en el trabajo como en cualquier otra actividad que abordes. Aunque también vas a ir a lo tuyo y hoy tu lema va a ser "yo primero", y es que estás un poco escaldado porque en los últimos tiempos te has llevado muchas decepciones y te han tomado mucho el pelo.

Virgo

No te dejes dominar por las emociones negativas, no hay nada malo que te ocurra a ti que no les ocurra a otros también, solo que otros no suelen estar tan pendientes de sí mismos. Marte transita ahora por tu signo y en vez de luchar para vencer a tus enemigos te ha hecho ver que tú mismo serías tu propio enemigo.

Libra

Hoy si vas a poder disfrutar de uno de esos días en los que te sientes feliz y lleno de optimismo, un día en el que reinará la paz y la concordia, tanto si es en tu trabajo como si estás disfrutando tus vacaciones. Además, es en ese tipo de días cuando logras tus mejores victorias y consigues que todos hagan lo que tú quieres.

Escorpio

No eches al traste, con tu carácter explosivo y violento, lo mejor que has podido conseguir hasta ahora, que es sobre todo el amor y la familia. Para Escorpio la felicidad junto a su pareja, hijos y familia es lo más importante que hay en la vida, por eso tienes que ponerlo en valor y no dar pasos que lo pudieran destruir.

Sagitario

Hoy comenzarás el día con gran ilusión u alegría, pero es muy probable que al final de la mañana esta alegría se te corte de repente porque vas a recibir una mala noticia, o algo que podría preocupar bastante, haciendo que pases la segunda mitad del día mucho más preocupado y reflexivo. Pero debes confiar en tu suerte.

Capricornio

En estos momentos es un gran error dejar sueltos a tus impulsos y pasiones, ahora solo saldrás adelante y lograrás todo lo que quieres si te apoyas en esa mente tan poderosa que tienes. Cuando dejas que las pasiones tomen el mando tarde o temprano te llevan a un callejón sin salida, pero ahora es preciso que seas muy frío.

Acuario

Hoy tendrás un estupendo día para viajar y para cualquier otra actividad que se salga de la norma y que requiera un poco de improvisación. Incluso puede ocurrir que te encuentres con algún viaje que no esperabas, o tengas que recibir a alguien que llega desde muy lejos. Pero debes estar tranquilo, las cosas saldrán bien.

Piscis

Los sentimientos y emociones van a tomar el control de tu personalidad y tu destino, ya suelen hacerlo habitualmente, pero hoy lo harán aún con más claridad o contundencia. Pero eso te llevará a cometer errores o a seguir algún camino que no te conviene, procura reflexionar y tener cuidado, el corazón nunca piensa.