Salma Hayek, en una emotiva felicitación a Jennifer Lopez por su cumpleaños: "Decían que no lo lograríamos"

En una industria tan competitiva como el cine, en la que las mujeres son, a menudo, enfrentadas entre sí, resulta necesario que se visibilice la sororidad entre compañeras de profesión. Y más, si se trata de dos de las actrices latinas más internacionales: Jennifer López y Salma Hayek.

Recientemente, Salma Hayek, de 56 años, ha querido dedicar unas bonitas palabras a su amiga JLO por motivo de su 54 cumpleaños, en las que se abandera de algunos de los dañinos mensajes que la sociedad les ha lanzado a lo largo de los años.

"Anoche, de la nada, encontré esta foto", comienza el post que ha compartido la actriz mexicana a través de Instagram. Se trata, en este sentido, de una instantánea que fue tomada hace aproximadamente veinte años en la que aparecen ambas actrices junto a otras estrellas de Hollywood como Ben Affleck -con quien JLO mantiene su historia de amor-, Susan Sarandon, Gael García Benral y Ed Limato.

Y es que, la amistad de estas celebrities se remonta a la época en la que ambas, siendo todavía muy jóvenes, empezaban a incursionarse en el mundo del arte. Es por ello que el emotivo mensaje que acompaña la nostálgica fotografía de Hayek cobra todavía más fuerza, pues demuestra la inquebrantable conexión que hay entre estas actrices latinas.

"Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos", escribe Hayek en su post. "Luego dijeron que no duraríamos", añade más adelante con cierta ironía.

Sin duda, a pesar de las adversidades, JLO y Hayek han sabido sobreponerse. Poniendo su orgullo latino por bandera, ambas estrellas han logrado consolidarse como dos figuras muy influyentes en la industria. Y así, tras este empoderante mensaje, Hayek anima a Jennifer a seguir adelante: "¡Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello!".