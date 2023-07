Incertidumbre

Otra vez la inmensa mayoría de las encuestas no han acertado los resultados del 23J. Algunos podrán decir que lo que han acertado es la tendencia, que es lo importante. Pues miren, no. Y ya no digamos de las publicadas por el CIS, pura delincuencia demoscópica al servicio del PSOE.

Las encuestas, para que nos entendamos, nos dijeron que el PP estaría en disposición de gobernar, seguramente, con VOX. De ahí, la izquierda, con mucho acierto, organizó su campaña electoral, la campaña del miedo a la ultraderecha.

Como que cada día, las 24 horas al día, se nos metía el miedo en el cuerpo con la inestimable ayuda de las encuestas, el PSOE, sobre todo, el PSOE, ha perdido ganando, porque supo movilizar el voto del miedo como nadie.

Y el PP, con el voto del rechazo al “sanchismo”, no supo encontrar una estrategia que le alejara de VOX, así que el PP terminó ganando perdiendo. El PP se creyó las encuestas e, incluso, barajaban de suyas que les hacían creer que no necesitarían a VOX para gobernar. Y hoy, a pesar de haber ganado las elecciones y de haber subido 47 diputados, están de depresión aguda.

Quien no lo está es Carles Puigdemont que, según dicen los suyos, o Sánchez concede la amnistía y permite la convocatoria de un referéndum de autodeterminación de Catalunya o habrá nuevas elecciones, a no ser que PSOE y PP pacten.

Los de Puigdemont, que han afeado y boicoteado tanto como han podido la vía pragmática de ERC y han acusado a los de Junqueras de sacrificar la independencia por los indultos, tienen ahora la posibilidad de evitar que la ultraderecha llegue al gobierno de España. ¿Qué harán?

Hay que recordar que Carles Puigdemont fulminó en un santiamén a Marta Pascal como coordinadora general del PDeCAT por haber apoyado a Pedro Sánchez en la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018.

En estas elecciones del 23J, han quedado en cuarto lugar en Cataluña.