La 'guerra de las sombrillas' se intensifica: estas playas españolas imponen multas de hasta 3.000€ por reservar sitio

Cada verano la escena se repite en numerosas playas españolas. La conocida como 'guerra de las sombrillas' deja a muchas personas sin poder encontrar hueco en la orilla, precisamente porque muchos otros han madrugado a primera hora de la mañana para reservar su sitio en la costa y dejar así su sombrilla y su toalla en la arena, sin que luego haya algún rastro de dónde están esas personas.

Y es algo cada vez más común, sobre todo en el litoral mediterráneo y en las costas andaluzas. Por ello, varios municipios malagueños han decidido multar a partir de este verano a quién lleve a cabo esta práctica. Es el caso de Torrox y Vélez-Málaga, donde las multas pueden llegar incluso a los 300 euros por esta práctica. Además, cada vecino al que la policía le incaute sus tumbonas o sus sombrillas en estas costas tendrá que pagar 50€ para recuperarlas.

Aunque el uso de las playas españolas está regulado por la Ley 22/88 de Costas, cada municipio puede regular y establecer sus propias normas sobre este espacio público. Por lo tanto, el que podamos reservar o no un espacio en la playa dependerá de la normativa existente en cada localidad.

Y el de estos municipios de Málaga no es el único caso, sino que existen numerosos consistorios en las costas españolas que han hecho lo propio. En Valencia, esta práctica está también prohibida en las playas de la capital, así como en los municipios de Gandía, Benidorm o Cullera, donde las multas pueden ir desde los 750 euros hasta los 3.000.

"Apelamos a la responsabilidad"

En este último, según explican fuentes municipales a 20minutos.es, las sanciones por este tipo de prácticas no son muy habituales, de hecho este año todavía no se ha emitido ninguna multa por estos hechos. "Apelamos a la responsabilidad, el sentido común y la convivencia. Las sanciones se aplican solamente cuando el comportamiento es reiterado, no las solemos llevar a cabo", detallan desde el Ayuntamiento de Benidorm.

Desde la Policía Local de esta localidad detallan que evitan poner este tipo de sanciones a través del diálogo. "Estas incidencias son mínimas, no representan ningún problema real", explican.

Además, aseguran que quienes acuden a las playas a primera hora del día no incumplen ninguna normativa: "La mayoría son personas que se quedan, no se les puede retirar. Suelen colocar la sombrilla y se van a dar un paseo, pero tampoco están haciendo nada que esté prohibido".

Otros municipios que lo prohíben

Aunque perseguir estas prácticas sea difícil, este tipo de normativas se extienden a otra gran cantidad de localidades. En Alicante no puede hacerse en las localidades de Calpe, Altea, Torrevieja y en Denia. En Castellón se prohíbe en los municipios de Oropesa del Mar y en Peñíscola. Asimismo, en la región de Murcia está prohibido hacerlo en las playas de San Javier.

Andalucía es otra comunidad donde varios Ayuntamientos han puesto también freno a depositar la sombrilla en la playa y desaparecer. En Málaga, a parte de los municipios citados, tampoco se permite hacerlo en la localidad de Algarrobo, que ya lo prohibió en 2015, o en Nerja, que lo prohibió en 2020.

En Cádiz está prohibido hacerlo en las costas de Tarifa, en Granada está también regulado por el Ayuntamiento de Almuñecar, el de Torrenueva Costa, y el de Motril. Y en la provincia de Almería tampoco se permite hacerlo en las playas de Níjar ni en las de Adra.