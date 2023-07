Continúa la lucha entre Bertín Osborne y Chabeli Navarro por el supuesto aborto que sufrió la andaluza hace dos años por posible convencimiento del cantante.

Cada día, los medios comparten más detalles de lo sucedido, como que Chabeli Navarro y Bertín Osborne firmaron un acuerdo que los obligaría a pagar 100.000 euros si hablan de los términos que incluye el acta entre ambos, cosa que el presentador habría hecho.

Este martes, Suso Álvarez ha facilitado en Así es la vida una nueva declaración en papel de la andaluza. "En primer lugar, quiero desmentir de la forma más categórica el tipo de relación que asegura el señor Osborne que mantuve con él".

"No fueron tres encuentros aislados en cinco meses, fueron muchos más, y a petición, en la mayoría de los casos, por parte de Norberto. Me proponía salir a cenar, hacer planes y vernos", declara.

"Fue por su insistencia y la continuidad de las citas por lo que pensé que era una relación con vistas a futuro. Nada más lejos de la realidad", desmiente Chabeli.

Por otro lado, afirma: "En segundo lugar, y en relación al dinero que relaciona el señor Osborne, en breve podré aclarar estas cuestiones. Yo no he firmado ningún contrato, acta o lo que se dice que se formalizó ante notario con mi firma o autorización".

"Sacaré las pruebas del engaño al que me llevaron en todo este tema y se hablará alto. Yo no he firmado nada diciendo que no sabía si Bertín era el padre del bebé. Es totalmente falso, yo no firmo nada ni me constaba nada de que eso existiera", asegura.

"Estoy más que cansada de difamaciones de gente y que estas personas vuelvan a querer forzarme a callar la verdad. Pues ahora más que nunca estoy fuerte y va a salir todo a la luz", prosigue.

Por último, lanza: "Ya se acabó el que se me intente desprestigiar públicamente. Ahora llega el momento de poner los puntos claros de todo lo que viví con Norberto Ortiz Osborne hace dos años. Y aportaré todas las pruebas de las que dispongo, que no son pocas y van a quedar las cosas muy claras".