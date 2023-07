La última canción de El jincho, Voto en blanco, se ha convertido este martes en uno de los grandes temas de conversación en Twitter. El rapero lanzó el tema el pasado 23 de julio con motivo de las elecciones generales y cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que llama "comunista".

El músico colabora en este tema con Swit EME para justificar su negativa a votar en las urnas, siendo especialmente con el PSOE y las leyes que ha impulsado en los últimos años. Entre ellas, la ley trans o del solo sí es sí, poniendo en duda la existencia del patriarcado y de las realidades del colectivo LGTBIQ+.

"No sé qué ha pasado que estamos adoctrinados con las leyes nuevas esas que se han inventado. Yo también nací en un cuerpo equivocado", rapea El jincho, que dice que es "el cristo reencarnado" aunque "la ministra de igualdad" no diga lo mismo.

El jincho no habrá tenido los huevos de decir esto en un tema no? pic.twitter.com/V4ZAnoet9S — memerayismo (@memerayismo) July 23, 2023

"Tú me ves a mí, pero ese no soy yo en realidad: por dentro me siento más negro que Tupac. Esa es la sociedad en la que quieren que vivamos. Para mí es lo mismo un socialista que un republicano. ¿Cómo puedes apoyar el comunismo, hermano? Después de ver lo que hicieron con los venezolanos...", continúa en la canción.

Estas afirmaciones han provocado un aluvión de reacciones en redes sociales como Instagram o Twitter, en las que los usuarios se han dividido entre los que apoyan al rapero y los que consideran que no tiene "ni idea" de política. Entre los comentarios se leen calificativos como "misógino" o "machista", "transfobo".

En este sentido, algunos internautas han recuperado vídeos en los que el rapero afirma que el hecho de que dos hombres se besen "no es normal, pero la gente lo ha hecho común".