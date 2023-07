Sánchez descarta contactos con Feijóo y Moncloa recuerda que será el rey el que decida quien va primero a la investidura

No habrá reunión entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Al menos, de momento. Esta es una opción que ha alentado el líder del partido más votado el pasado 23 de julio, pero que desde Moncloa rechazan de plano. Lo que sí deja en el aire el entorno del presidente del Gobierno en funciones es quién irá primero a la investidura. Es, recuerdan, decisión del rey Felipe VI pese a que el primero ha ganado en votos y el segundo tiene asegurados, a priori, más apoyos parlamentarios.

Cierto es que el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición intercambiaron mensajes el pasado domingo, al término del recuento electoral. Lo avanzó Génova y lo confirmó Ferraz, sin desvelar el contenido más allá de confirmar que Feijóo emplazó a Sánchez "mantener contactos en los próximos días de cara a evitar el bloqueo político". El presidente del PP ha insistido en esa idea esta mañana. "Entiendo que en los primeros días de agosto tendremos que hablar con el PSOE", tras conocerse el recuento del voto exterior (CERA), ha lanzado desde Galicia.

No obstante, Moncloa enfría toda expectativa de un encuentro entre ambos. "En ningún caso hay un compromiso de reunión". "El presidente no se emplazó a hablar con Feijóo", dicen fuentes cercanas a Sánchez.

Así las cosas, PSOE y PP vuelven a chocar con sus estrategias. Mientras Feijóo lanzó en la misma noche electoral que intentaría la investidura pese a no tener los números para ello -algo que en Moncloa creen que no viene "ni bien ni mal" para sus intereses, pero que reconocen que sí dejará ver que Feijóo no tiene apoyos-, Sánchez ha decidido no imprimir ninguna prisa al proceso. Y así será. De hecho, tampoco insistirá al rey para ser el primero en tener la oportunidad de intentar la investidura.

En Moncloa, además, recuerdan que la responsabilidad de nombrar al candidato es del monarca, como marca la Constitución Española en su artículo 99. Eso sí, no desarrolla sobre si debe intentarlo la lista más votada (PP) o quien pueda contar con más apoyos parlamentarios (PSOE). La suma de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) alcanza los 170 escaños, a los que podría sumarse otro de Coalición Canaria. Feijóo contactó también con el PNV, que garantizaría los 176, pero los vascos cerraron la puerta. En el lado de Sánchez podrían situarse Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, y el BNG. Es decir, 172 apoyos. Serán clave los siete votos de Junts, el partido del expresidente prófugo de Cataluña, Carles Puigdemont.

"En relación a la figura de su majestad el rey, es un proceso observado en la Constitución. Lo que toca ahora es dar cita y audiencia a los distintos grupos y observar quién puede conformar una mayoría", ha lanzado Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno. En rueda de prensa tras el último Consejo de Ministros celebrado antes de las vacaciones -el primero con el Gobierno en funciones-, la ministra de Política Territorial también rechazó hablar de posibles pactos y delegó las negociaciones en los partidos.