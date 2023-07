El desagradable momento que vivió una mujer en su cita de 'First Dates': "Me incomodan esos comentarios"

En First Dates las uniones que se hacen se basan en los gustos e intereses de las personas que se apuntan al programa, pero no siempre se consiguen tener una buena conexión. Prueba de ello ha sido la incómoda cita entre Antonio y Yolanda.

Él, de 65 años, es un gran amante de las motos y del cuidado personal. Por eso, según ha explicado, sus hijas aseguran que es "un chollo de hombre". El físico para él lo es todo, como así aseguró antes de conocer a su compañera: "De qué me vale que tenga un corazón grande si no me gusta físicamente".

Con esta declaración de intenciones conoció a Yolanda, y, en un primer lugar, todo daba a entender que para Antonio fue un amor a primera vista: "Es guapísima. La primera impresión ha sido muy buena". Un amor que al paso de la noche se demostraría que no era correspondido.

Y es que los comentarios del hombre no hacían más que poner incómoda a la mujer. En su conversación, Yolanda le explicó que tenía "cinco hijos" a lo que el hombre respondió: "¿Cinco? Pues estás para tener otros cinco más".

Unas palabras que desagradaron fuertemente a la mujer. "Me incomodan esos comentarios", explicó Yolanda en los totales. Y es que, entre otras respuestas, cuando el ama de casa le aseguró que su sueño siempre fue ser modelo, el hombre se 'ofreció' a ayudarla: "Igual te cojo yo para hacer una sesión de fotos".