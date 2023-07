Feijóo desoye el rechazo de PNV e insiste en que es "precipitado" creer que no cuenta con los apoyos a su investidura

El líder del PP se emplea en mantener viva la esperanza. Con la moral dañada, Alberto Núñez Feijóo se agarra fuerte al aliento de su partido que este lunes cerraba filas en torno a él e insiste en que cumplirá con su "deber" como el candidato más votado en las generales de hablar con los grupos para intentar una investidura. Pero el dirigente gallego mantiene que aún es pronto para hablar de fracasos, pese a que PNV ya haya rechazado apoyarle.

"Decir que no se tienen apoyos simplemente por haber hablado con algún grupo me parece una conclusión precipitada", ha apuntado en Galicia, donde ha acudido como tenía previsto desde hace tiempo para celebrar la festividad de Santiago Apóstol.

Sin entrar a valorar el rechazo del PNV, Feijóo ha enfocado la mirada en las formaciones que ya le han ofrecido su disposición, bien a apoyarle, o bien a iniciar conversaciones. Tal y como ha confirmado este martes, Unión de Pueblo Navarro y Coalición Canaria están "en la mejor disposición". Además, en las "próximas semanas" ha quedado para hablar con PSOE y Vox. "Mi obligación es hablar con los grupos. El candidato socialista, la misma noche electoral, me propuso empezar a hablar después del recuento del voto CERA [voto de españoles residentes en el extranjero] y, entiendo yo que los primeros días de agosto tendremos que hablar con el PSOE".

Más allá de cálculos postelectorales, Feijóo ha enfatizado en que el mensaje que han enviado los españoles con su voto se aleja de las negociaciones que iniciará el PSOE con los independentistas: "Sería un inmenso error que en España gobernasen los independentistas porque han perdido apoyo y, sin embargo, los partidos de Estado han ganado apoyos y tenemos un resultado muy importante".

En consecuencia, y como segunda lectura de los resultados, Feijóo considera que "España necesita estabilidad, mucho europeísmo y centralidad". Y este es un mensaje que el líder popular cree relevante trasladar a Europa, ya que España está ahora mismo ejerciendo la Presidencia de turno del Consejo de la UE. El líder del PP insiste en que es necesario comprometerse ante Bruselas con que "la Presidencia de turno es algo serio y que la cuarta economía del euro no puede estar sometida a grupos y políticos, algunos de ellos prófugos, que han dicho que no les interesa España".

A lo que ha añadido a modo de conclusión: "A mi sí me interesa España y acabo de recibir un mandato de las urnas de intentar conformar una mayoría estable para que haya un gobierno en España y no un desgobierno". No obstante, no ha despejado la duda de si se plantea presentarse a la investidura en caso de no contar con los apoyos, como ya hizo el popular Mariano Rajoy en 2016. Precisamente por este antecedente, los barones del PP animaron este lunes a su líder a presentarse si así lo decide el rey Felipe VI. Feijóo aún no lo ha decidido.