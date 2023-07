Último día para inscribirse en los viajes del Imserso 2023-2024: cómo solicitar plaza

El plazo de presentación de solicitudes para participar en los programas de la próxima temporada del Imserso comenzó el pasado 29 de junio de 2023 y finalizará este mismo martes 25 de julio de 2023, incluido. El 26 de junio de 2023 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 12 de junio de 2023, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convocan 886.269 plazas para personas mayores que deseen participar en el Programa de Turismo, en la temporada 2023-2024.

Los programas de viajes comenzarán el próximo mes de octubre, por le las personas interesadas que nunca hayan estado inscritas y no estén incluidas en el programa, tienen un día para poder enviar las nuevas solicitudes de participación.

Cómo presentar las solicitudes

Para la cumplimentación y presentación de estas nuevas solicitudes, se dispone de los siguientes medios:

disponible en este enlace . Presentación de nuevas solicitudes de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Imserso,

A través del modelo de solicitud de participación que se puede descargar en la web del Imserso o en la sede electrónica. Este documento cumplimentado se deberá remitir por alguno de estos medios: en los registros electrónicos y oficinas relacionados en el artículo 7 de la Orden SCB/926/2018, de 10 de septiembre, por la que se regula el Programa de Turismo del Imserso, o en sobre franqueado, no por correo certificado, a la dirección: 'Programa de Turismo del Imserso, apartado de correos 10.140, 28080 Madrid'.

Nueva solicitud telemática, paso a paso

Para tramitar la nueva solicitud en la sede electrónica del Imserso y acceder al formulario de 'Alta' no se requiere autenticación electrónica con Cl@ve, certificado electrónico o DNI electrónico por parte de la persona interesada. Se deberán seguir los siguientes pasos:

Accede al portal de solicitud de la sede electrónica en este enlace .

. Selecciona la opción que aparece abajo como 'Alta'. El sistema te redirigirá a la dirección web disponible en este enlace .

. Deberás cumplimentar el formulario con datos de la persona solicitante, datos del acompañante (cónyuge, pareja de hecho o unión estable), la dirección a efectos de notificación, el medio por el que desea recibir los avisos (correo electrónico, dispositivo electrónico), datos de familia numerosa (si fuera el caso), el primer destino para la solicitud de plazas (costa peninsular, costa insular o turismo de escapada), el segundo destino por preferencia, datos económicos de la persona solicitante donde deberá añadir el tipo de pensión, los datos económicos del acompañante, si tiene un grado de discapacidad reconocido y, por último, firmar la declaración.



Aviso a las personas acreditadas

Las personas ya acreditadas en la base de datos del Imserso para su participación "recibirán en sus domicilios las cartas de renovación, incluyendo los impresos de modificación de datos", explican desde el Imserso. "Si los datos no han variado y se consideran correctos, no es preciso que realice ninguna actuación y no hay que remitir el impreso cumplimentado".