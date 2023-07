Lorena García revela que sigue amamantando a su hija pequeña: "Soy afortunada. Tuve grietas en el pecho, pero se me quitaron"

Dar visibilidad a la parte más complicada de un parto, el postparto y la maternidad se ha convertido en algo necesario para las mujeres. Así, este martes, todos los colaboradores de Espejo Público han aplaudido la actitud de Cristina Pedroche en esta etapa de su vida.

La presentadora dio a luz a su hija Laia el pasado 14 de julio y, desde entonces, ha utilizado sus redes sociales para mostrarse tal y como es. Así, no ha dudado en compartir con sus seguidores cómo se siente y qué cambios está experimentando su cuerpo tras el parto.

De esta manera, en algunos de sus posts, Cristina Pedroche aseguró que sentía "amor" tanto por su hija como por su cuerpo, que se estaba adaptando muy rápidamente en todo el proceso del embarazo. Una recuperación que se está acelerando gracias a su buen estado de forma física.

De la misma forma, la presentadora ha compartido cuál ha sido su descubrimiento durante la lactancia: "Parecía que lo tenía controlado, pero no. Cuando nació, se enganchó perfectamente, pero, claro, yo no prestaba mucha atención al agarre. Solo me interesaba que mamara y me daba igual cómo. No pensaba que ese dolor que estaba sintiendo podría darme problemas y, enseguida, me salieron dos grietas, una en cada teta".

Por ello, Pedroche optó por pedir ayuda y ha compartido con sus seguidores que está utilizando hojas de col para calmar los dolores y recuperarse de las heridas. Un episodio que Lorena García, presentadora de Espejo Público ha aplaudido y, además, ha comentado su propia experiencia.

"Yo llevo casi cuatro años dando el pecho porque he encadenado a mis dos hijos, el mayor ya no toma el pecho, pero la pequeña, sí. Soy afortunada porque no he tenido estos problemas, tuve una grieta, pero usé aceites y con la propia leche se me curó", ha comentado la presentadora del matinal de Antena 3.

Finalmente, Lucía Etxebarria ha recalcado que hay muchas mujeres que no pueden dar el pecho por cualquier motivo, uno de ellos puede ser el dolor, y, por ello, recurren a los biberones. Así, la colaboradora ha apuntado que no se es mejor o peor madre por no dar el pecho a los hijos.