Sin noticias de Qin: se cumple un mes sin saber nada del ministro de Exteriores chino

La foto (la de aquí abajo) es del 25 de junio de 2023. Se ve al viceministro de Exteriores ruso, Andrey Rudenko y al ministro de Exteriores de China, Qin Gang. Ha pasado un mes de la instantánea; un mes de la última vez que supimos de Qin. El ministro está desaparecido.

El viceministro de Exteriores ruso, Andrey Rudenko, y Qin Gang, el 25 de junio. Fmprc.gov.cn

Las especulaciones se han disparado. Pasadas dos semanas, el Gobierno chino tuvo que decir algo ante su ausencia en un foro internacional. Pekín habló de "motivos de salud" (aunque esa respuesta fue eliminada más tarde de las transcripciones oficiales).

Nombrado ministro a finales de diciembre, Qin tiene 57 años y es un hombre de confianza del presidente, Xi Jinping. Tal vez por esto último puede ser un "guerrero lobo", que es como llaman en China a los diplomáticos más duros (más halcones que palomas).

¿Sustituido por un jefe del Partido Comunista?

Pero Qin lleva un mes sin agenda, sin apariciones, sin presencia alguna. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, visitó Pekín del 6 al 9 de julio, pero el ministro de Exteriores chino no apareció en ninguno de sus encuentros. Unos días después llegó el enviado presidencial para el Clima de EE UU, John Kerry, y tampoco se vio con Qin.

China también canceló la visita del Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, que estaba programada para el 10 de julio. Y como Borrell, el ministro de Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, que iba a volar hasta Pekín, pero que aplazó la visita, principalmente por la ausencia de Qin, según Bloomberg.

El Partido Comunista dista mucho de ser transparente... y aunque lleva desaparecido tres semanas, que es mucho tiempo, sólo podemos especular"

Ni recibe visitas ni las hace. Estaba previsto que el ministro de Exteriores chino estuviera en Yakarta del 11 al 14 de julio para asistir a una cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN, por sus siglas en inglés). Pero no fue.

El ministro de Exteriores de China, Qin Gang. XINHUA vía Europa Press

Hasta ahora, ha sido el jefe de política exterior del Partido Comunista Chino, Wang Yi, quien ha intervenido en reuniones clave, como una de ministros de Exteriores en Indonesia o en las visitas de altos funcionarios estadounidenses. Precisamente, Wang ocupaba el cargo de ministro de Exteriores hasta que Qin asumió el cargo.

En estas semanas, cuando en las ruedas de prensa con medios internacionales se ha preguntado al régimen por la ausencia de Qin, la respuesta del portavoz oficial siempre ha sido la misma: "No tenemos información disponible". Eso cuando ha habido respuesta.

Un juego de adivinanzas

El silencio del ministro se ha hecho más notable esta semana, cuando en su rueda de prensa diaria el Ministerio de Exteriores se negó a facilitar información sobre Qin. Luego incluso se borró la pregunta de la transcripción oficial (otra vez). Lo cierto es que el régimen ha evitado mencionar a Qin en los informes de los medios de comunicación estatales y en las transcripciones de las reuniones informativas.

Qin Gang, durante su etapa como embajador de China en Estados Unidos. XINHUA/Europa Press

"Se trata de un juego de adivinanzas. El Partido Comunista dista mucho de ser transparente y no suele facilitar información en este tipo de situaciones, y aunque lleva desaparecido tres semanas, que es mucho tiempo, sólo podemos especular", le ha dicho Sari Arho Havrén, del Royal United Services Institute de Londres, al diario hongkonés South China Morning Post.

"Cuando se trata de la reputación y la diplomacia de China, el caso se considera un asunto interno del partido, y no creo que las autoridades chinas estén realmente preocupadas por cómo se ve el asunto desde fuera", explica este investigador de la Universidad de Helsinki.

Si se trata de la reputación y la diplomacia, el caso se considera asunto interno del partido"

Mejorar la relaciones con EE UU sin Qin

"Esto revela lo poco que sabemos sobre la política de la élite china", asegura Rorry Daniels, director gerente del Asia Society Policy Institute. "Es un incómodo no tener acceso al ministro de Exteriores chino cuando presumiblemente un punto de la agenda es si Xi Jinping va a venir o no a Estados Unidos para la cumbre [de Cooperación Económica Asia-Pacífico] de noviembre", recoge el periódico hongkonés.

Aunque las cuestiones de carácter personal son un asunto interno, según los analistas que cita este periódico, la cartera de Exteriores confiere a la ausencia de Qin una mayor relevancia mundial. Además, se produce en un momento en el que China y EE UU están intentando mejorar unas relaciones históricamente malas.

Blinken con el jefe de política exterior del Partido Comunista Chino, Wang Yi. GETTY IMAGES

De hecho, el pasado 18 de junio, el canciller chino se entrevistó con Antony Blinken, el primer secretario de Estado estadounidense en viajar al país en cinco años. Un día después, Blinken se vio con el presidente Xi, en una reunión en la que también estuvo presente Qin, que ha sido embajador chino en Washington.

Qin Gang, si asumimos que no va a volver, siempre ha sido un ejecutor, no un diseñador de la estrategia china"

En China la tradición dice que Exteriores supervisa gran parte de la coreografía de las reuniones bilaterales importantes. "El protocolo siempre es más importante para los chinos que para los extranjeros. Hay cuestiones importantes en las que el ministro de Exteriores intervendría", dice Jeffrey Moon, director de la consultora China Moon Strategies.

Sin embargo, según el South China Morning Post, no se espera que la salida de Qin afecte al arco más amplio de las relaciones entre EE UU y China. "Qin Gang, si asumimos que no va a volver, siempre ha sido un ejecutor y articulador de la estrategia china, no necesariamente un diseñador de la misma", afirma Ryan Hass, investigador de la Brookings Institution.