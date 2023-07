Dulceida saca a la luz la desconocida separación de sus padres: "Me costó bastante aceptarlo y me sentía egoísta"

Hace unos días, Dulceida fue noticia por los supuestos desencuentros con su pareja, Alba Paul. Según comentaron en el pódcast de Mtmad En todas las salsas, las dos creadoras de contenido ha sido vistas discutiendo varias veces en las últimas semanas. Todas por la misma razón: Ana Legazpi.

Mientras Alba Paul estaba de viaje con su madre después de la celebración del Día del Orgullo Gay, Dulecida, supuestamente, salió de fiesta y compartió local con la cantante Ana Legazpi.

Algo que no le gustó nada a Alba, después de que se desvelase que Ana Legazpi y Dulceida habían tenido algo mientras las influencers estaban separadas.

Legazpi parecía estar enfadada con la manera en la que Dulceida la trató, pero eso no las ha frenado a volver a salir juntas de fiesta, arrancando la ira de Alba Paul.

Ahora, Dulceida ha revelado que sus padres están separados. Lo ha comentado en el 'preguntas y respuestas' en sus stories. "¿Tus padres se han separado? Ya no los vemos tanto por aquí", preguntaba un seguidor.

"De las preguntas más repetidas por aquí de hace un tiempo... Se separaron hace años, pero mantienen muy buena relación. Nunca os he hablado del tema ni respondido porque me costó bastante aceptarlo y me sentía egoísta, ¡pero ya está! Son los mejores juntos y separados y lo que han creado es para siempre", respondía la influencer, haciendo público este aspecto de su vida privada hasta ahora desconocido.