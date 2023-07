7 de cada 10 empresas ven inviable implantar la semana laboral de 4 días sin reducciones salariales, según un informe de Adecco

El 73,51 % de las compañías y el 61,46 % de los autónomos considera inviable la implementación de la semana laboral de cuatro días sin reducciones salariales, mientras que dos de cada tres trabajadores ven posible implantarla manteniendo los salarios, según Adecco.

De acuerdo al XXVI Informe Infoempleo de Adecco publicado este martes, el 41,53 % de las empresas encuestadas cuestionan la medida por la falta de margen de beneficio para mantener los salarios y el 27,97 % por la falta de margen de productividad para amortizar una jornada a la semana.

A pesar los pronósticos positivos de organismos nacionales e internacionales sobre el crecimiento de la economía española, el 60,93 % de las empresas ha estimado que la evolución del empleo este año será peor que en 2022.

Sin embargo, un 50,99 % de las compañías encuestadas por Adecco han respondido que mantendrán sus plantillas y un 31,79 % dice que contratará nuevo personal, un 2,2 % más que en 2022.

La llamada "gran renuncia" o "gran dimisión" laboral parece no preocupar a los empresarios, dado que solo un 29,14 % ha notado una subida del número de renuncias este año, sin embargo, el 64,95 % de los empleados ha declarado que sí renunciarían si no se mejoran sus condiciones.

Del total de empresas consultadas, un 43, 71 % considera que ofrecer horarios más flexibles sería una medida efectiva para contrarrestar la crisis y mejorar su productividad y el 31,45 % apunta a la contratación temporal directa.

Según el estudio, un 66,23 % de las compañías han confirmado que no facilitan la opción de teletrabajo a su plantilla. Al 72,79 % de los contratados, sus empresas no les han permitido teletrabajar en 2022 y un 42,52 % han manifestado que sus empleadores no les han compensado de acuerdo a la Ley del trabajo a distancia.

Adecco ha elaborado este informe a partir de 355.573 ofertas de empleo publicadas en Infoempleo y adecco.es, un sondeo a empresas y profesionales de recursos humanos y una encuesta a 3.992 profesionales con y sin empleo