Quién es Kappah, el 'tiktoker' que habla sobre otros 'tiktokers'

Marcos de Vicente es el verdadero nombre de Kappah, un creador de contenido que, según su biografía en Instagram, no quiere identificarse como tiktoker, sino como "cineasta".

El madrileño, nacido el 26 de noviembre de 2003, se encuentra actualmente cursando sus estudios de cine al mismo tiempo que no deja de crecer en las redes sociales.

A pesar de que no querer ser considerado tiktoker, es en la plataforma china donde acumula 1,4 millones de seguidores gracias a sus vídeos donde comenta la actualidad del internet.

@kappahhh4 Las tiendas de chuches del centro de madrid son muy sospechosas…. ♬ sonido original - KAPPAH

Además, en YouTube, ha conseguido una placa de plata después de superar los 100.000 suscriptores. Actualmente, cuenta con 124.000 seguidores y a penas 20 vídeos que ha publicado en los últimos dos años.

Kappah comenzó en TikTok en 2020 y con una mezcla de humor, pedagogía y denuncia, consiguió atraer un gran número de fans con sus discursos.

Al mismo tiempo, publicó en su canal de YouTube documentales sobre otras figuras de TikTok como Naim Darrechi, denunciando sus actitudes. Tras triunfar con este tipo de contenido, se ha ido centrando cada vez en un tiktoker diferente.

La polémica de Kappah

Al mismo tiempo, hay un vídeo en su canal que destaca por encima del resto. Kappah se vio envuelto en 2020 en una gran controversia después de ser acusado por su expareja, María Carrillo, de agresión sexual.

Ambos vivieron un público noviazgo al principio de la carrera en redes sociales de Kappah y ella usó esa exposición para denunciar que Kappah no merecía un hueco en un panel de hombres hablando sobre violencia machista, ya que, supuestamente, él había infligido este tipo de maltratos.

"Esta persona me ha hecho creer que lo que me estaba pasando era normal, que los gritos eran normales, que enfadarse conmigo por no querer hacer nada sexual era normal", contó en un comunicado, que desató un gran debate en redes.

Kappah se defendió brevemente en ese momento y un mes después publicó una explicación más larga en su canal de YouTube, donde negó todas las vivencias de María y aseguró que llegaría a los tribunales por las mentiras.

Después de esto, ninguno de los implicados ha comunicado si han procedido o no con las denuncias. Como sea, Kappah ha vuelto a su actividad normal en sus redes sociales.