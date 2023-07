Erik piropea a Carlos Sobera a su llegada a 'First Dates': "Tienes una buena presencia física..."

Lo primero que le dijo Ángela a Carlos Sobera nada más llegar a First Dates este lunes fue: "Tengo ganas de enamorarme y tener una relación bonita".

El motivo era que no le había ido demasiado bien en el amor: "No he sabido elegir correctamente a mis parejas. Siempre he tenido relaciones tóxicas, en las que ha habido mucha dependencia emocional", reconoció la peluquera y tatuadora.

Su cita fue Erik: "Me veo un chico guapo y según pasan los años, soy como el vino, envejezco bien y cada vez me gusto más", reconoció el barcelonés en su presentación.

Carlos Sobera y Erik, en 'First Dates'. MEDIASET

Nada más cruzar las puertas del restaurante de Cuatro, el comensal piropeó al presentador tras mirarle de arriba a abajo: "Tienes una buena presencia física...".

¿"Qué pensabas que era más pequeñito y gordito?", le dijo Sobera. "Que eras muy bajito", le respondió el tatuador. El conductor del programa le confesó que "mucha gente opina eso, ese curioso, pero mido 1,80".

Nada más ver a Ángela, Erik sintió una gran atracción por la barcelonesa, que sintió lo mismo. Además, compartían profesión, ya que ambos eran tatuadores.

Ángela y Erik, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambos pasaron a la mesa, donde el clima de complicidad aumentó, coincidiendo en gustos y aficiones, tanto que, incluso Erik se atrevió a bromear cuando ella le habló de su procedencia.

"Nací en Berga, un pueblo catalán", señaló la joven, a lo que su pareja respondió: "Yo tengo una verga...", provocando una carcajada en la peluquera

"Hacía falta hacer la broma", señaló ella, pero Erik quiso justificarse: "Era necesaria, me la has dejado botando. Me gusta ser bromista, porque para que vaya, bien con una chica, hay que tener labia y ser gracioso.

Al final, como era de esperar, ambos quisieron tener una segunda cita: "Me ha parecido una chica guapa y simpática", afirmó el barcelonés. "Tenemos muchas cosas en común y creo que nos podríamos llevar muy bien", concluyó ella.