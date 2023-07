La inesperada respuesta de un jugador de Alfacar (Granada) en 'Grand Prix': "Me voy a ir con él a tomarme unas cañas"

Alfacar (Granada) y Colmenarejo (Madrid) fueron los pueblos que se enfrentaron durante la noche del lunes en Grand Prix de verano. El primero, apadrinado por Lolita Flores y, el segundo, por Miguel Ángel Muñoz.

Ramón García dio paso, tras una noche divertida, a uno de los últimos juegos: 'Los súperbolos'. En él, los padrinos debían guiar con la voz al capitán de cada equipo, que tendría los ojos tapados, para derribar a los bolos humanos con una bola colgante.

El momentazo llegó con Jesús, del equipo de Alfacar. "¿Cuál es tu ocupación?", le preguntó el presentador. "Mi ocupación es beber cerveza", respondió Jesús, provocando las risas de todo el plató.

Lolita guio al granadino, aunque con mucho trabajo. "Has dejado afónica a tu madrina", le señaló Ramontxu a Jesús tras la prueba, dado que no hizo mucho caso de las indicaciones de la actriz. "Me voy a ir a tomarme unas cañas con él, que será productivo", aseguró García.

Al final de la noche, el equipo de Jesús, es decir, Alfacar, fue quien se declaró ganador tras vencer en la mayoría de las pruebas, aunque tanto en 'Los troncos locos' como en 'Los ki-monos', empataron.