Santiago Segura se 'enfada' en 'La Pista Musical' de 'Pasapalabra': "No he oído en mi vida la mierda esta"

Pasapalabra recibió este lunes nuevos invitados: Andrea Ros y David Meca jugaron en el equipo naranja de Fer; y Rosario Pardo y Santiago Segura, en el azul con Moisés.

En la prueba de La Pista musical se enfrentaron Ros y Segura: "El primer duelo nos lleva al año 2021", comentó Roberto Leal. Pero el año no le gustó al director de cine: "No hombre, yo del siglo XX lo que quieras, pero esto...".

Andrea Ros y Santiago Segura, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El presentador señaló: "Lo mismo te suena. Por cinco segundos... ¡Música!". Nada más sonar los primeros segundos del tema, Ros fue la más rápida en apretar el pulsador.

La actriz se puso a cantar La niña de la escuela, el tema interpretado por Lola Índigo, acertando a la primera la canción de la prueba, sumando 5 segundos para su equipo y llevándose el juego de mesa de Pasapalabra: "¡Para mi madre!", exclamó la actriz.

Tras bailar la canción todos los presentes en el plató, Segura confesó que "ella ha dejado el listón muy alto y yo, muy bajo. Seguro que mis hijas me dirán cuando vuelva a casa que era muy fácil, pero es que no he oído en mi vida la mierda esta".

Al escucharle, Leal le llamó la atención al invitado, que pidió perdón antes que el conductor del concurso de Antena 3 diera paso a los siguientes en participar en la prueba, Fer y Moisés.