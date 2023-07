Moisés consigue su récord de dinero acumulado en todas sus participaciones en 'Pasapalabra'

Moisés Laguardia sigue superando récords personales cada día que participa en Pasapalabra. Si hace unas semanas dejó atrás su tope de programas, este lunes ha sido el de dinero acumulado.

Tras su empate a 22 aciertos el pasado viernes con Fer (el 19º entre los dos participantes), el riojano ya ha acumulado 35.400 euros en 49 entregas del concurso de Antena 3.

"Estoy repitiendo ropa de tantos programas que llevo", bromeó Moisés, a lo que Roberto Leal le contestó enter risas: "Yo no repito porque me la prestan, que si no...".

Moisés, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Durante el programa del día logró acumular 156 segundos para disputar El Rosco, con el objetivo de los 640.000 euros que había acumulados en el bote de Pasapalabra.

Tras contestar a 5 preguntar que le hizo Leal, decidió pasar palabra. Fer, por su parte, contó con 152 segundos, de los que consumió 24 para responder 4 letras.

Al final, el gallego decidió plantarse con 22 aciertos y ningún fallo, por lo que Moisés tuvo que arriesgarse en busca de la victoria, ya que tenía 18 aciertos y 46 segundos de tiempo.

El riojano se la jugó en la N con 21 aciertos en el marcador y falló, sumando un error a su marcador. Después falló en la F y en la M, por lo que, al acumular 3 fallos y un acierto menos que su rival, tendrá que jugarse su continuidad en el concurso en el próximo programa.