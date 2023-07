Tu horóscopo diario: martes 25 de julio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 25 de julio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy es día festivo y se supone que debería ser agradable, sin embargo, hay que advertir que la Luna se hallará disonante y hay peligro de que las emociones te estropeen el día. Evita en lo que puedas los conflictos con tu pareja o familiares más íntimos, unos conflictos que podrían estallar por cosas de poca importancia.

Tauro

La Luna no se hallará hoy en buena posición, y como ella es la reina de las emociones el riesgo estará en que las más negativas sean las que fluyan. Sobre todo, debes tener cuidado con tu gran tendencia a la cabezonería, podrías poner todas tus energías en luchar por algo, o por alguien, cuando al final no te va a salir bien.

Géminis

Conviene que hoy tengas cuidado con las tensiones o discusiones con tu pareja u otros seres queridos. La Luna no se hallará en buena posición y las emociones negativas, o las más violentas y destructivas, son las que saldrán más al exterior. Por eso hoy una pequeña discusión podría llegar a convertirse en un conflicto.

Cáncer

Estás en un momento muy bueno de tu vida, aunque no siempre tengas esa percepción, a pesar de todo hoy podrías perder el control de tus nervios o descargar toda tu ira con alguna persona que no tiene ninguna culpa. Y es que la influencia de la Luna hoy no será muy positiva. De todos modos acabarás logrando tus metas.

Leo

No hagas o digas cosas de las que luego te podrías arrepentir. Hoy la Luna se hallará afligida y será muy fácil que tanto tú como los demás os dejéis llevar por las emociones negativas o vuestros peores impulsos, y eso es algo que podría pasarte con una gran facilidad por una cosa que al final no saldrá como tú deseabas.

Virgo

Hoy lo habías preparado todo para poder tener un día estupendo, pero incluso aunque todo saliera como esperabas, cosa que es muy probable, no te va a impedir que en un momento determinado te asalte un gran bajón de ánimo cuando a lo mejor ni tú mismo sabes por qué. Pero la Luna está disonante y dará melancolía.

Libra

Eres el mayor defensor de la paz y de la concordia, siempre buscas la forma de que todo el mundo esté contento y todas las tensiones o conflictos se puedan evitar, o solucionar. Sin embargo, hoy la Luna está afligida y te será bastante difícil evitar que estalle alguna discusión o un desencuentro entre tus seres más queridos.

Escorpio

Se sabe que habitualmente te vienes arriba y das lo mejor de ti mismo cuando la tensión aumenta y estalla el conflicto. Pues bien, hoy tendrás oportunidad de comprobarlo porque la Luna y otros planetas se hallarán disonantes y la gente sacará sus emociones negativas o violentas con mayor facilidad. Para ti es buen día.

Sagitario

Aunque la Luna hoy estará un poco afligida y disonante, sin embargo, tú serás de los pocos que podrás pasar un día agradable junto a tus seres queridos, porque en tu interior hay una armonía bastante grande. Además, tú eres de los que consideras una prueba no como adversidad sino como una oportunidad. Amor y placeres.

Capricornio

Tensión, crisis o incluso una gran discusión te estallará hoy en el ámbito familiar, y muy probablemente con algún hijo. Nada lo presagiaría porque tu día comenzará bastante bien y tendrás una mañana bastante agradable. Sin embargo, negras nubes de tormenta aparecerán por la tarde o hacia el final del día. Ten cuidado.

Acuario

Tú serás de los pocos que hoy tendrás la suerte de que el día sea, en general, feliz y agradable, o al menos que te salga bastante bien, mientras que para otros va a ser mucho más tenso. Además, será un día lleno de sorpresas y de lo más ilusionante. Algo muy bueno se está acercando a ti y hoy, por fin, vas a tener noticia de ello.

Piscis

Es importante que hoy hagas todo lo posible por controlarte los nervios, la Luna se hallará disonante y un crisol de emociones negativas y violentas amenazarán con adueñarse de ti. Hoy no será un día muy bueno para estar con tu pareja o junto a tus seres más queridos, cualquier chispa podría estallar. Mantente al margen.