"Gracias por quererme bien y enseñarme el amor desde el otro prisma" fue lo que Álvaro de Luna le escribió a Laura Escanes en un story de Instagram en el que compartió su momento juntos sobre el escenario. Y ahora, la influencer ha respondido a esta romántica escena declarándose su amor a su pareja.

El cantante manchego actuó este fin de semana en Cullera (Valencia) y aprovecho este momento para subir a su novia, que estaba allí presente, al escenario. Y lo hizo durante un instante muy especial: cuando cantó Todo contigo, tema lanzado en marzo que el artista escribió para ella.

Juntos cantaron mirándose a los ojos, sonrientes, y frente a cientos de personas que celebraban con sorpresa lo que estaban viendo, mientras cantaban de fondo la canción.

"De las cosas más bonitas que me han pasado en estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón", escribió después Álvaro de Luna en su Instagram. "No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que sí sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato".

"Estoy muy orgulloso de la persona que eres y de lo que proyectas. Quiérete porque, si no lo haces, serás la única que no vea lo increíble que eres. Gracias por quererme bien y enseñarme el amor desde el otro prisma", concluyó en sus stories.

Este detalle, tanto el momento en el concierto como lo que el artista escribió, emocionó enormemente a Laura Escanes, que se quedó sin palabras en ese momento y también en sus redes.

Pero, hace apenas unas horas, ha compartido un vídeo más extenso de la canción en Cullera. "Estoy en una nube", le ha escrito. "Te amo, no puedo estar más orgullosa de ti. Me haces sentir la mujer más afortunada del mundo", ha añadido en un story.