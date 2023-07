Onyx, drag queen conocida principalmente por su participación en la segunda edición de Drag Race España, se hizo viral durante las elecciones generales de este 23 de julio, pues fue convocada a la mesa electoral y ella asistió con el maquillaje y estilismo propio de sus exhibiciones.

La drag ha visitado este lunes Y ahora Sonsoles con un nuevo look y ha relatado cómo vivió la experiencia como vocal. "Soy una persona muy caótica y me equivoqué de mesa", ha comenzado la historia.

Pese a llegar tarde, Onyx tuvo suerte: "Fui a la mía y me dijeron que no estaba montada y que me podía quedar". Además, ninguno de sus compañeros le dijo nada al verla.

Entre los momentos que el programa ha destacado se encuentra cuando un sacerdote fue a votar. Ambos se encontraron, ella 'drageada' y él con alzacuellos.

"No me dijo nada, pero si hubiera estado un ratito más me habría hecho un exorcismo", ha bromeado la invitada del programa de Antena 3. "Cada uno iba representando a su colectivo: él iba de sacerdote y yo de lo mío", ha reivindicado la drag queen.

Día de votación: FINALIZADO!! Gracias a mis compis de mesa por ser las más majas y pacientes del mundo 💖 Un beso a mis queers!!! Os como la carusa democrática esa que tenéis 😘 pic.twitter.com/iMVTWGuhJN — icOnyx (@onyxunleashed) July 23, 2023

Por otro lado, ha contado: "En el fondo yo ayer fui funcionaria por un día, una fantasía que tenía y ya no la quiero volver a tener". "Yo estaba tachando los nombres como una reina", ha explicado.

La drag ha bromeado sobre lo que ponía en la citación que recibió: "Onyx, a ti te hemos seleccionado personalmente como reina intergaláctica para ser vocal de mesa".