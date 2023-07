Feijóo admite no haber alcanzado sus expectativas y se lanza a reclutar apoyos para gobernar: "El bloqueo es lo indeseable"

Apenas 20 horas desde la victoria insuficiente del PP, el líder Alberto Núñez Feijóo recibía una gran ovación de su partido. Los fuertes aplausos servían de apoyo a un líder vencedor, pero tocado por el pinchazo de las expectativas demoscópicas. Aplausos a cámara, sí, pero con la decepción dibujada en las caras. El propio Feijóo ha admitido que los resultados no eran los esperados. "No hemos alcanzado todas nuestras expectativas, no me arrepiento por exigirme ganar por mucho frente a los partido que se conforman por ganar por menos; no podemos celebrar la vitoria absoluta pero nos sentimos honrados por la victoria incontestable". Una vez hecha la primera autocrítica, el gallego ha marcado el camino a seguir de su partido en las próximas semanas. "Ya desde la mañana de hoy he mantenido contactos al objeto de conseguido un gobierno estable" porque "el bloqueo es un escenario indeseable", ha advertido ante la plana mayor del PP.

Tal y como han avanzado esta mañana las fuentes populares, Feijóo ha explicado también que ya ha iniciado los contactos con otros grupos parlamentarios con el fin de buscar la gobernabilidad. Y lo ha hecho bajo dos pretextos: que "España ha decidido que no haya una mayoría absoluta" y que es su deber, como el líder más votado, asumir el liderazgo de las conversaciones "desde el respeto sin apriorismos ideológicos". De este modo, y como ya avanzó la pasada noche tras conocerse los resultados de las urnas, el PP ha quedado en hablar con el PSOE "una vez conocido el escrutinio final del voto CERA [residentes en el extranjero]". Donde más posibilidades ven de ganar los populares es en Madrid -a costa del PSOE- y Girona -a costa de Junts-. "No es sencillo", admiten en Génova.

Asimismo, el líder del PP ha mantenido los primeros contactos con Vox, con el que ha quedado en "continuar las conversaciones a lo largo de la semana"; y con el líder de UPN, Javier Esparza, que le ha confirmado su "apoyo ante una hipotética investidura" pese al último rifirrafe mantenido entre ambas formaciones en Navarra. En cuanto a los nacionalistas, es decir, Coalición Canaria y PNV, Feijóo espera "ampliar" los contactos "en las próximas semanas".

Su objetivo no es otro que el de intentar gobernar. Así lo confirmó desde el balcón de Génova tras el escrutinio y así lo ha mantenido en la jornada de resaca electoral. Tras dibujar los tres escenarios posibles, el de un gobierno de derecha, uno de izquierda con independentistas y otro de repetición electoral, Feijóo ha concluido que "España no puede permitirse bloqueos ni alianzas a la contra". Al escenario de "bloqueo" indeseable, el líder del PP tacha de "escenario implanteable" el de una "coalición de perdedores con mayores exigencias de independentistas". "No podemos permitir que nuestro país se balcanice", ha apuntado.

En este sentido ha recordado que Sánchez necesitaría para gobernar a Bildu y a ERC y el concurso de "un prófugo" de la justicia española, ha señalado en alusión a Puigdemont. "En un momento en que los partidos nacionales y el independentismo tienen menos peso, Sánchez le ofrezca más poder y decisión para condicionar e Gobierno, erosionar las instituciones y avanzar en la quiebra de la nación". Con esto, Feijóo ya ha advertido de que el PP no será "rehenes de la voluntad de nadie ni de Sánchez".

A esta pequeña ventana de esperanza que ha entreabierto Feijóo para llevar al PP a la Moncloa, también ha dado un chute de energía en clave interna. Ha recordado cómo hace más de un año y medio se reunía "un partido en crisis", tras la caída de Pablo Casado, y "con muy pocas posibilidades de cambiar", pero hoy se ha vuelto a reunir un partido distinto. "Unido, recuperado y siendo el primer partido de España". El líder del PP ha señalado que a su llegada a la presidencia popular "parecía imposible" crecer en tres millones de votos, 47 escaños y obtener la amplia absoluta en el Senado.