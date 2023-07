Ayuso rechaza "dar por ganador al gran perdedor del 23-J" y teme que los españoles "queden presos de minorías"

Ayuso considera que es necesario intentar formar un gobierno alternativo al de Pedro Sánchez y sus socios de gobierno: "Hay que intentar conseguir ese gobierno, las cosas no siempre salen como uno cree al comienzo, pero lo que no podemos hacer es tirar la toalla". La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha realizado estas declaraciones este lunes a la entrada de la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Allí ha rechazado la idea de "dar por ganador, en menos de 12 horas, al gran perdedor de las elecciones", en alusión al dirigente socialista.

El recuento del domingo dejaba en el aire la formación del próximo Gobierno, en el que los populares tienen un espacio limitado para sumar mayorías. El horizonte político deja pocas opciones, entre ellas la posibilidad de reeditar un gobierno de PSOE y Sumar con apoyos externos. Ante este escenario poselectoral, la presidenta madrileña ha valorado la situación como "difícil y muy preocupante". En su opinión, estos resultados "no son para celebrar ninguna fiesta en este país" y "mucho menos en Ferraz", sede del PSOE nacional. "¿Cuál es la fiesta?" —se preguntaba Isabel Díaz Ayuso—, "gobernar con los independentistas y con Bildu" —se autorrespondía ella—.

Los partidos nacionalistas e independentistas se posicionan como un elemento clave en la formación del próximo gobierno. Durante la intervención de Ayuso, previa a la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, ha expresado que los españoles "no debemos acostumbrarnos en democracia" a que el gobierno de la nación esté sustentado y "tenga como socio prioritario a alguien que odia a España". También ha remarcado que desde el gobierno de Madrid harán todo lo posible para que los ciudadanos "no acaben presos de minorías que no quieren a este país".

La líder madrileña no ha entrado a detallar sobre posibles estrategias, ya que, según ha expuesto: "Es el presidente quien nos tiene que decir las líneas de trabajo". A pesar de no adelantar nada sobre la reunión, Ayuso se ha situado junto al líder nacional, mostrándole su apoyo y "su entera disposición" para todo lo que necesite. La reunión de la cúpula del PP, presidida por Alberto Núñez Feijóo, ha tenido como temática la ruta de las próximas semanas.