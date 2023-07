José Manuel Parada, sobre el plantón de Pablo Sebastian en 'Fiesta': "Como dice el refrán, 'por la caridad entra la peste'"

Pese a que, en los últimos días, se había hablado de una posible reconciliación entre José Manuel Parada y el pianista Pablo Sebastian, el pasado fin de semana, la nueva sección de Fiesta, Parada en el tiempo, donde José Manuel se irá encontrando con diferentes rostros televisivos, dejó claro todo lo contrario.

Así, el pasado domingo 23 de julio, el plató del programa de Telecinco montó un chiringuito con un par de sillas. Una de ellas, ocupada por Parada, mientras que en la otra debía estar Pablo Sebastian, que dejó plantado al presentador. "Él se ha negado a venir. No quiere escenificar esa reconciliación", aseguró Frank Blanco.

Este lunes, José Manuel Parada ha comentado en En boca de todos en qué punto se encuentra su relación con el pianista: "Yo me creí las lágrimas de cocodrilo de este pianista que tuve hace más de veinte años".

Parada, además, ha respondido a las acusaciones de Sebastian acerca del presunto retoque que el presentador se había hecho en los labios sobre el que, además, aseguró que sabía la médica que se lo había hecho: "Esa médica tendría que venir a un juicio porque, de entrada, no existe. Además, si existiera, jamás podría decir lo que le ha hecho a un cliente".

"Me cuesta recordarlo porque esto pasó hace más de veinte años. Yo no he tenido ningún problema. Él trabajó durante muchos años tanto en la radio como en la televisión como pianista y siempre digo que era un gran pianista, por eso lo contraté. Nunca hemos sido amigos, ni hemos ido a cenar ni al cine ni nada", ha agregado Parada.

"A él le ofrecieron un contrato para el programa Crónicas marcianas. A los cuatro programas le dijeron que no le querían y quiso volver y le dijeron que el puesto estaba ocupado por Eloísa Martín. Y ahí se acabó la historia. Entonces, él descubrió que había ciertos programas a los que les gustaba el lío y empezó a decir que Parada le explotaba y pagaba mal", ha recordado el presentador.

"Yo nunca le he pagado. Le pagaba RTVE y RNE. No hay ni una sola nómina que yo haya pagado a este señor", ha recalcado José Manuel Parada que, además, ha destacado que no tiene ninguna relación con Pablo Sebastian, pues después de este incidente siguió confiando en Eloísa Martín y no volvió a recurrir al argentino.

"Nos hemos reconciliado en el funeral de Sara Montiel, incluso, ha pasado que estaba yo cenando y él vino al restaurante y se sentó en mi mesa y estar sin que nadie le invite durante toda la cena. Y yo lo aguanto, y lo aguanto. Dice un refrán español que 'por la caridad entra la peste' y a veces pasa esto, ya está", ha sentenciado Parada que, además, al deseo de Diego Losada de verlos reconciliados de verdad en un plató de televisión ha respondido: "Déjalo, de verdad, déjalo".