Conchita, la poligrafista de 'Sálvame Deluxe', habla sobre cómo era trabajar en el programa: "Ha habido muchas decepciones"

Conchita Pérez ha sido durante todo el tiempo que Sálvame Deluxe ha estado en emisión, la cara visible de la verdad del programa. La poligrafista ha dicho adiós, junto a sus compañeros, de su etapa en televisión. Ahora, a sus 69 años, la mujer ha querido conceder una entrevista haciendo repaso de sus años en televisión.

"Estoy muy contenta y muy agradecida. La tele ha sido un extra estupendo, pero no es mi trabajo principal, que nunca he dejado. Recibo clientes en Zaragoza y en Madrid", ha asegurado Conchita dejando claro que todavía quedan muchos años para el momento de su jubilación.

Según ha contado a El País, de su vida en televisión recuerda tanto momentos buenos como malos, aunque siente no haber hecho nunca "pandilla" junto al resto de colaboradores: "Han sido años muy buenos, aunque también ha habido decepciones. Hay mucha hipocresía y gente que no es lo que parece. Nunca he hecho pandilla con los colaboradores".

Otra cosa que siempre ha querido dejar clara es que su "máquina de la verdad" es completamente certera, por mucho que otros no quisiera tomarla en serio: "El que viene en pecado se suele delatar solo. Creen que no funciona o que es un juego y que van a ganar. Y no lo es".

Y es que, si una cosa ha tenido clara es que aunque muchos no aceptaran las conclusiones a las que llegaba, nunca ha dejado que estas le afectaran. Ahora su trabajo no estará dedicado en televisión, pero no por ello se queda sin fuentes de ingresos: "He visto y oído de todo. Antes de hacerme poligrafista dirigí un hotel de carretera junto a una gasolinera. Allí veía de todo. Camioneros toxicómanos, empresarios corruptos...etc".

Además, ha explicado que seguirá dedicándose al polígrafo, aunque fuera de la televisión. Una sesión con ella costará, tras una rebaja durante la pandemia, un total de 375 euros.