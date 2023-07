Ana María Aldón, muy enfadada, se defiende de las acusaciones de haber "roto" un matrimonio con su anterior relación

Ana María Aldón está cansada de las acusaciones referentes a su vida amorosa. Fue juzgada durante su matrimonio con José Ortega Cano y ahora no solo se pone en duda su estabilidad con Eladio, su actual novio, sino también su comportamiento con Juan, una pareja del pasado.

Antonio de la Puerta, un amigo de Juan Montiel, acusa a la diseñadora de haber roto con él para iniciar una relación con el torero por puro interés. "Vio al maestro que era el que le daba su vida, el que la podía poner donde estaba y ahí está, gracias al maestro. Ella quería aspirar a más", expresó recientemente, tal y como pudo verse este fin de semana en Fiesta.

Unas palabras frente a las que la colaboradora de televisión no ha querido quedarse callada. "Solo te digo que me das pena, me das mucha pena", avanzó Aldón desde el plató, donde añadió: "¿Tú quién eres? ¿De qué me conoces? ¿En qué momento hemos intercambiado alguna palabra?".

La exconcursante de Supervivientes fue acusada, además, de acabar con un matrimonio. "Yo no he roto el matrimonio de nadie, si hay alguien que lo ha roto ha sido él hace 11 años ¿Qué quieres? ¿Qué te das coraje? ¡Pues jódete, es lo que hay!", contestó Aldón al respecto.

Para la tertuliana, su detractor es "un total desconocido" al que no le va a permitir cuestionamientos: "Se ve que con los años estás mucho más perjudicado de lo tuyo".