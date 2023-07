Elecciones 23-J: bulos, desinformaciones y datos de la jornada electoral y la jornada de reflexión

Durante la jornada electoral y la jornada de reflexión se han difundido todo tipo de bulos sobre las elecciones generales del 23-J, como la que dice que "es un pucherazo" que en las papeletas al Senado en Navarra no aparezca la candidatura de Vox (no se presentan), o que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria) ha prohibido el topless "en todas las playas del municipio".

Son algunos de los bulos desmentidos por el equipo de emergencia bulera de Maldita.es en esta recta final de las elecciones del 23 de julio.

La teoría de la conspiración que dice que Pedro Sánchez y el PSOE han interrumpido la salida de trenes de Valencia para que los pasajeros no puedan votar. “Está claro que es para impedir que la gente pueda ir y volver en el mismo día y pueda votar”. “Esta es una de las sorpresas del PSOE”. Con mensajes así se está compartiendo una publicación del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en la que dice que “es una casualidad” que en esta jornada electoral del 23-J la circulación de trenes desde Valencia se haya visto interrumpida por una incidencia en un túnel.

Esa publicación se comparte ahora señalando directamente a Pedro Sánchez y al PSOE como responsables de la interrupción del servicio, sin aportar ninguna prueba. A las 10:50 de la mañana, Adif ha informado de un “plan alternativo de transporte con transbordo por carretera” para las rutas afectadas.

No, no es un "pucherazo" que en la papeleta al Senado de Navarra no aparezca Vox: no han presentado candidatura.

La papeleta de Vox en el Senado

“Esto se llama pucherazo”. “Esto es anticonstitucional”. Es lo que responden algunos usuarios en un vídeo que se pregunta “por qué no aparece como opción para votar a Vox al Senado en Navarra” en las elecciones generales del 23-J. Pero es un bulo que se trate de un “pucherazo” y que se haya excluido la candidatura de Vox de las papeletas ya que Vox no ha presentado lista para el Senado en esa circunscripción provincial.

En el listado de candidaturas oficiales publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE), se puede comprobar que Vox no ha presentado lista para el Senado en Navarra (página 157 del pdf), a diferencia de EH Bildu, PSN-PSOE, Geroa Bai, Unión del Pueblo Navarro, PP, PCTE, Recortes Cero, PACMA, Sumar y PUM+J.

La elección de los senadores y las supuestas posibilidades “de obtener una mayoría de senadores progresistas”: saldrán los candidatos más votados por circunscripción independientemente del partido.

“Si marco mis tres votos a la misma candidatura se reducen las posibilidades de obtener una mayoría de senadores progresistas”. Esta es una de las frases de una cadena que está circulando por WhatsApp dando indicaciones sobre cómo marcar a los candidatos en las listas del Senado para obtener una supuesta “mayoría progresista”.

Tal y como indica el artículo 166 de la LOREG y nos confirma la Junta Electoral Central, “los electores pueden dar su voto a un máximo de tres candidatos en las circunscripciones provinciales, dos en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla, y uno en las restantes circunscripciones insulares y “serán proclamados electos aquellos candidatos que obtengan mayor número de votos hasta complementar el de Senadores asignados a la circunscripción”.