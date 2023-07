Moncho Borrajo: "El daño que ha hecho 'Sálvame' lo van a pagar en sus carnes. Jorge Javier Vázquez va a tener muy mal karma"

Moncho Borrajo lleva cinco décadas sacando sonrisas al público. A sus 73 años, sigue al pie del cañón y con la misma ilusión que cuando comenzaba. Ahora, ha ofrecido una entrevista a Pronto en la que habla de la fallecida Mari Carmen y sus muñecos, la que tenía como vecina en el Puerto de la Cruz, y de la desaparición de Sálvame.

"Pasábamos muy buenos momentos juntos, era como una hermana", dice sobre la ventrílocua. "Ahora muchos dirán que tenía un carácter muy agrio. Este país olvida con mucha facilidad a sus artistas. Estamos en la época del TikTok, solo vale lo que ha ocurrido hace un minuto, todo lo que has vivido y trabajado, aquí no cuenta para nada. Hace poco, uno de esos que se llaman monologuistas preguntó quién era Moncho Borrajo", denuncia el humorista.

Aunque no coincidió con ella en el escenario, sí que tiene una anécdota con Mari Carmen sobre él. "Un fin de año fue a verme actuar en la sala madrileña Cleofás, subió al escenario, me sentó en sus rodillas y me 'convirtió' en muñeco. La gente aplaudía a rabiar y nos pidieron que repitiéramos el número, pero les respondí que no, que no me gusta que me metan mano", revela.

En cuanto a la cancelación de Sálvame, se muestra muy duro: "El daño que ha hecho ese programa lo van a pagar en sus carnes. Jorge Javier Vázquez va a tener muy mal karma".