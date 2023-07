Johnny Depp no está pasando por su mejor momento. A sus apuros económicos que le han hecho pedir un préstamo para poder mantener su castillo de Los Ángeles —gastó gran parte de su fortuna en el litigio contra su exesposa, Amber Heard—, sus intentos por relanzar su carrera como actor no están saliendo como esperaba y por ahora solo ha conseguido participar en una película.

Es por ello que aprovechó para dedicarse a otra de sus pasiones: la música. El intérprete de 60 años se unió a varios de sus amigos rockeros como Alice Cooper, Joe Perry y Tommy Henriksen y con el grupo que tienen, Hollywood Vampires, comenzaron a hacer una gira por toda Europa.

Sin embargo, en su última parada, Budapest, no han salido al escenario. Y la razón han sido los problemas de salud del actor. Tal y como han informado varios medios locales de Hungría, el protagonistas de la saga Piratas del Caribe fue encontrado inconsciente en la habitación del hotel en el que se alojaba.

Debido al mal estado de salud de Johnny Depp, a la banda no le quedó más remedio que cancelar el concierto que tenían programado la semana pasada, lanzando una disculpas con sus fans a través de las redes sociales, pero no compartiendo con ellos y ellas ningún detalle sobre el porqué de la cancelación más allá de referirse a causas de fuerza mayor.

Según el periódico Blikk, la salud del artista estaba comprometida porque el incidente fue suficientemente grave para que tuviesen que ir los servicios paramédicos del hotel para constatar que no habría mayores complicaciones tras hallársele inconsciente.

"Todo estaba listo para el show: el escenario, el equipo... Ni siquiera se me ocurrió que podría haber un problema, sobre todo porque los miembros de la banda habían hecho la configuración de sonido durante la tarde. A nadie se le ocurrió pensar demasiado en en el hecho de que el micrófono de Johnny Depp fuese instalado por un miembro del personal y él no participase, porque no es inusual para estas estrellas", dijo uno de los empleados al medio.

"Todo lo que hemos escuchado es que Depp estaba que ni siquiera podía salir del hotel. También escuchamos que llamaron a un médico para ver si tenía algo peor o que simplemente estaban exagerando como se exagera con las estrellas de rock", añadió la fuente.

La banda, que ha vuelto a tocar desde el incidente, ya está intentando cuadrar otra fecha para reprogramar su concierto.