El desmadre de Anabel Pantoja mientras Omar Sánchez estalla como nunca contra ella: "Si él habla, España se viene abajo"

Anabel Pantoja se desmadró en su fiesta de cumpleaños. Así lo asegura este lunes la revista Pronto, que publica fotografías del fiestón que se montó la influencer junto a numerosos amigos a bordo de un catamarán.

Entre los invitados, destaca la revista, estuvo David Rodríguez, la actual pareja de la cumpleañera, quien, por primera vez, le había dedicado para la ocasión una muestra de amor en redes sociales.

Casi en paralelo, y según contó este domingo Arabella Otero en Fiesta, Omar Sánchez ha estallado contra su ex en una conversación con ella. Una charla en la que reconoce que, cuando Anabel Pantoja ya era pareja de Yulen Pereira, el verano pasado, "ellos siguen hablando".

"Leva mucho tiempo callado, pero ha explotado. Está hasta los c..., está cansado de ella", avanzaba Arabella, y lanzaba una advertencia: "Dice que, como Anabel siga, él habla".

En particular, el canario estaría cansado de algunas actitudes de Anabel por temas económicos. "Lo que hace Anabel es que tiene apalabrado con relaciones públicas de restaurantes muy conocidos de Gran Canaria que cuando él está allí ella aparece por detrás para fastidiarle la fiesta o las comidas que tiene él con sus amigos yendo en diferentes lugares. El representante que ambos compartían se lo ha quitado y le ha prohibido que le siga llevando los contratos publicitarios y demás", aseguraba la periodista.

"Por otro lado, ella le dejó a Omar 4.000 euros para que iniciara su empresa y, después, por decisión propia, le dijo que no se los devolviera. Luego él invierte 50.000 cuando ya tiene la tienda física y es cuando ella le reclamara ese dinero pero él le ha dicho a Anabel: 'oye tú fuiste la que me prestaste esta cantidad y que dijiste que me lo regalabas. Ahora que está funcionando la empresa que habíamos creado juntos con toda la ilusión en Gran Canaria no me los pidas'".

"Y además Omar ha lazando una advertencia: 'como Anabel siga, si el habla lo que tiene que hablar España se viene abajo'. Y es que también está todo el día vejando a Marina, la nueva novia de Omar. Haciéndola quedar mal con el círculo cercano de Sánchez, que es en el que Pantoja se ha quedado. Está diciendo que ella es mucho peor", relataba la periodista.