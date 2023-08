Descubre si tu perro pertenece a las razas de perros más inteligentes

Cada raza de perro tiene sus propias cualidades, lo que les confiere una singularidad que los hace adaptarse de manera única a cada individuo. Es importante tener clara su personalidad, necesidades y cuidados, antes de adoptar a un nuevo amigo, siendo conscientes al mismo tiempo que aquellos perros con mayor inteligencia necesitan ver estimuladas sus capacidades.

En esta ocasión te vamos a hablar de las 6 razas de perros más inteligentes del mundo, siendo ejemplares que tienen tendencia al aprendizaje, memoria o agilidad mayor a las de otros.

Border Collie

El Border Collie ha sido clasificado como la raza canina más inteligente a nivel mundial. Si bien su origen es incierto, se cree que proviene de las islas británicas, donde su uso principal era como perro pastor. Destaca por su extraordinaria capacidad de aprendizaje en diversas áreas y por establecer fuertes lazos con sus dueños humanos.

Se trata de perros que destacan por su gran capacidad de aprendizaje, agilidad y su gran forma física, además de ser fieles, obedientes y ordenados. Es un perro con muchas habilidades al que se puede ver con frecuencia en campeonatos caninos de agilidad.

Caniche

Entre las razas más inteligentes se encuentra el Caniche, una raza que podemos encontrar desde un tamaño toy hasta gigante. En cualquiera de los casos se trata de un perro fiel, dócil y muy cariñoso con su familia, al que habitualmente muestra un gran afecto. Tiene una gran capacidad para adaptarse al ritmo de las personas con las que convive, tanto con quienes son activos como con los más sedentarios.

Es un perro que, gracias a su gran inteligencia, puede aprender muchos trucos y órdenes, además de hacer muchos ejercicios, razón por la cual también es habitual verlos en competiciones de agilidad.

Pastor de Shetland

El Pastor de Shetland guarda algunas similitudes en su apariencia con los perros collie, lo que hace que sea fácil llegar a confundirlos. Es un perro de gran hermosura y elegancia que destaca por ser una raza trabajadora e infatigable, pero también por tener una gran inteligencia. De hecho, los expertos aseguran que es capaz de aprender un nuevo comando u orden en apenas cinco repeticiones.

Es habitual que respondan a una primera orden en un 95% o más de las ocasiones, lo que refleja su enorme capacidad para poder asimilar nuevos conceptos. A ello hay que sumar que es un perro con gran robustez y fuerza, que es leal y muy cariñoso.

Pastor Alemán

En este listado no puede faltar el pastor alemán, una de las razas caninas más populares entre los cuerpos policiales, algo que está directamente relacionado con la gran inteligencia del animal. Es un perro que destaca por su nobleza, obediencia y capacidad para el aprendizaje, siendo fáciles de entrenar.

Además de ser parte de los cuerpos policiales, también lo es de actividades de búsqueda o rescate de personas, así como para ejercer de perros lazarillo y perros de terapia, así como de la competición. Tienen un instinto natural para la protección y la estimulación mental.

Dóberman pinscher

Por último, vamos a mencionar al Dóberman pinscher, un perro que tiene una gran facilidad para la socialización, además de ser una de las mejores razas de defensa y protección. Son perros musculosos y poderosos que tienen gran fortaleza.

Destacan por ser perros muy inteligentes, con una gran capacidad para aprender órdenes y trucos, además de ser amistosos y sensibles. No obstante, primero tendrás que ganarte su confianza, porque si no eres una persona que conozcan, tendrán desconfianza hacia tu persona. Tienen un gran instinto para cuidar a su familia y se mantienen siempre alerta y vigilantes. Aunque están incluidos entre los perros más peligrosos, se llevan muy bien con los niños y con una adecuada educación, no deberían dar ningún tipo de problema a sus dueños.