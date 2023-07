Tu horóscopo diario: lunes 24 de julio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 24 de julio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Una posición favorable de Mercurio hará que te dejes llevar por un excesivo optimismo y eso te llevará cometer imprudencias o no tomar las precauciones necesarias. Estarás tan seguro de ti mismo que te olvidarás de seguir ciertas normas o protocolos y al final puedes llegar a lamentarlo. También debes sujetar tu carácter.

Tauro

Te espera un día muy afortunado gracias a una posición muy favorable de Júpiter, que además se encuentra en Tauro. Mucha suerte en relación con el dinero, posibilidad de conseguir un éxito que mejore claramente tu posición. Un día muy inspirado y afortunado para los asuntos mundanos, con un posible golpe de fortuna.

Géminis

La semana no va a comenzar muy bien para ti porque te verás abrumado por una gran cantidad de tensiones, y además vas a tener que tomar decisiones difíciles en las que te juegas mucho. Sin embargo, las mayores dificultades estarán en tu interior, aunque por fuera no se te note. Trata de calmar y de centrar tu mente.

Cáncer

Probablemente, seas el signo más sensible del zodiaco, sin embargo, por desgracia hay situaciones en las que no te queda más remedio que imponerte y abordar los problemas con valor y determinación. No siempre puedes dejar que los demás vean tu gran sensibilidad porque podrían tomarlo como un signo de debilidad.

Leo

El Sol ya se encuentra en tu signo reinando con todo su esplendor y potenciando aún más tu suerte y tu brillo ante los demás. Comienzas una semana que se presenta muy positiva para ti tanto en los asuntos mundanos y laborales como también en la vida íntima y familiar. Todo tiende a salir según tus deseos más íntimos.

Virgo

Tu gran rectitud y honestidad puede ser, en muchos casos, una fuente de problemas para ti. Te gusta hacer las cosas bien y no eres amigo de pactos ni componendas. En muchos momentos te has buscado problemas, como también te va a pasar hoy, por no querer entrar por el aro o mirar hacia otro lado, eres demasiado radical.

Libra

Hoy la Luna se hallará en tu signo y te traerá suerte, aunque atravieses momentos de dificultad o incertidumbre, ya sea en tu trabajo o en la vida íntima, al final todo se encauzará y se solucionará. Tienes enemigos que te envidian y tratan de atacarte por la espalda, pero todas sus maquinaciones se van a volver contra ellos

Escorpio

Aflicciones o dificultades en el terreno del corazón y los sentimientos, que últimamente te está dominando por completo, si bien has sabido disimularlo y que quienes te rodean apenas se den cuenta. Pero desde hace un tiempo la vida sentimental ha cobrado una importancia capital en tu vida y con unos altibajos enormes.

Sagitario

El Sol forma excelentes aspectos con tu signo y a partir de ahora comenzarás a vivir un periodo algo más afortunado, sobre todo en el terreno íntimo y familiar. Las cosas saldrán del modo que tú deseas y ahora se pondrán los caminos para que esto suceda. Hoy comienzas una semana bastante favorable, ideal para viajar.

Capricornio

Gran actividad tanto física como intelectual, aunque en este caso mucho más placentera o fructífera de lo que es habitual, o también la abordarás con un talante mucho más positivo. Algo está cambiando para bien dentro de ti y no solo ta ayudará a conseguir éxitos materiales y laborales sino también en todo lo personal.

Acuario

Tú siempre estás mirando hacia el futuro, sin embargo, hoy será un día en el que te vas a dejar dominar por la nostalgia y una tendencia irreprimible a mirar hacia atrás. Es uno de esos días en los que a veces tienes que conectar con el pasado para luego volver a mirar hacia adelante con más fuerza. Día de altibajos emocionales.

Piscis

No creas que por gritar más alto tienes razón, o que los demás te van a reconocer las cosas. En el fondo, de este modo te pones las cosas peor. Las manifestaciones de fuerza no se te suelen dar muy bien y se suelen volver contra ti. Por eso, si hoy tienes un grave problema o un conflicto no lo vas a arreglar blandiendo la espada.