Resultados elecciones generales en directo en Folgoso do Courel - Escrutinio del voto elecciones al Congreso 23 de julio 2023

Tras semanas de precampaña y campaña, los ciudadanos de Folgoso do Courel han hablado con su voto para resolver con los resultados de las generales del 23 de julio el rumbo de España. Más de 37 millones de personas estaban llamadas a las urnas para escoger el próximo presidente del Gobierno de la Nación. Dos son los grandes protagonistas de la noche, Pedro Sánchez por el Partido Socialista Obrero Español y Alberto Núñez Feijóo por el Partido Popular. Sin embargo, los resultados de Folgoso do Courel en las elecciones generales dejan también dos protagonistas secundarios relevantes para la próxima legislatura: Yolanda Díaz por la coalición Sumar, y Santiago Abascal por la formación Vox.

Sigue todos los resultados de Folgoso do Courel en las elecciones generales 2023, en directo: dato de participación y abstención, quién ha ganado las generales, los partidos políticos más votados, posibles pactos… Así, con el voto escrutado al 100,0%, los resultados de las elecciones generales del 23 de julio en galicia dejan el siguiente escenario: PP gana con un 57,28% y 405 votos, lo que le convierte en el partido más votado en Folgoso do Courel. En segundo lugar, PSOE, que consigue un 28,57% gracias a los 202 sufragios obtenidos. BNG es la tercera formación con un 6,08% del apoyo de los votantes (ha obtenido 43 votos). Sumar Galicia ha sido la cuarta opción para los ciudadanos de Folgoso do Courel en estas elecciones generales. 42 personas han optado por este partido, un 5,94% de los sufragios.

La cita electoral en Folgoso do Courel tiene lugar tras los resultados de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, cuando Pedro Sánchez anunció elecciones generales anticipadas para el 23-J. Unas elecciones generales ‘sorpresa’, que han estado marcadas por la polarización entre dos grandes bloques de fuerzas políticas: la izquierda, con el Partido Socialista Obrero Español y Sumar como principales opciones progresistas, y la derecha, con el Partido Popular y Vox como principales fuerzas políticas conservadoras.

La jornada de votación en Folgoso do Courel ha transcurrido sin grandes incidencias. Los colegios electorales, que abrieron a las 9:00 AM, han estado recibiendo a los habitantes de Folgoso do Courel que han depositado su voto para las elecciones generales del 23J.

Los resultados de las generales, tras el escrutinio del voto en Folgoso do Courel, dibujan un escenario político que obliga a las fuerzas políticas a alcanzar acuerdos y pactos entre sí. Estas elecciones del 23J dejan al Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español como los dos partidos más votados y, en consecuencia, ambos partidos podrían gobernar de manera conjunta si alcanzaran un hipotético aunque improbable acuerdo. Sumando sus diputados, rebasan la mayoría absoluta (176 escaños).

Los resultados de las elecciones del 10 de noviembre de 2019 dibujaron un mapa político de España casi dominado por el rojo. El Partido Socialista Obrero Español, liderado por Pedro Sánchez, consiguió la victoria con 120 diputados y el 28,25% del voto. En segundo lugar quedó el Partido Popular, que solo obtuvo 89 parlamentarios y casi un 21% del apoyo ciudadano. Vox fue la tercera opción de los votantes. El partido de Santiago Abascal consiguió 52 diputados y su mejor resultado hasta entonces. El último de l os grandes partidos con peso y una representación parlamentaria relevante en el Congreso fue Unidas Podemos con el 12,97% del apoyo ciudadano, lo que se tradujo en 35 asientos.

Otros partidos que obtuvieron representación en el Parlamento tras los resultados de las generales del 10N, fueron: Esquerra Republicana de Catalunya (13), Cs (10), Junts per Catalunya (8), PNV (6), EH Bildu (5), Más País (3), CUP (2), Coalición Canaria (2), NA+ (2), Bloque Nacionalista Galego (1), PRC (1) y Teruel Existe (1).

Resultados de Folgoso do Courel en las elecciones generales de 2019

En las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, los electores de Folgoso do Courel, como el resto del país, acudieron a las urnas para decidir el color del nuevo gobierno y al próximo presidente del país. Los resultados de las generales en Folgoso do Courel dieron ganador al PP con el 49,11% del apoyo. PSOE, en segundo lugar, con un 29,89% de la confianza de los electores . En Común – Unidas Podemos se hizo con un 8,01% y BNG logró el 5,52%. En quinto lugar, Ciudadanos con un 3,91%, seguidos de Vox (2,85%).