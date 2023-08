Descubre lo que le pasa a los perros cuando comen pan

Quien tiene un perro o conoce a alguien que lo tenga, sabe bien que estos amigos peludos son mucho más que una 'mascota', son auténticos miembros de la familia. Sin distinción. Tanto es así que, a veces, incluso los tratamos de la misma forma que a las personas. Les hablamos como a una persona, los mimamos como un niño pequeño y hasta les damos de comer nuestra propia comida.

Una situación muy común es que nuestro perro se siente junto a nosotros cuando estamos comiendo. Y quien dice sentarse, dice quedarse pendiente de cualquier trozo de comida que pueda caer accidentalmente o de que su tierna mirada nos 'hechice' para darle algo de comer. En muchas ocasiones, un gesto habitual es darle un trozo de pan a nuestro perro. A veces incluso mojado en salsas u otros alimentos. Una práctica común, que no es muy recomendable.

¿Pueden comer pan los perros?

Existen diferentes consideraciones a tener en cuenta con respecto a darle pan a nuestro perro, de forma que puedas saber lo que le puede ocurrir si se lo das con frecuencia. Algunos aspectos a tener en cuenta son los siguientes:

Para comenzar, tanto perros como gatos pueden comer pan , pero siempre deben hacerlo en cantidades pequeñas y sin ningún tipo de salsa o condimento extra. Es decir, se les puede dar un trocito pequeño de pan sin que les pase nada.

, pero siempre deben hacerlo y sin ningún tipo de salsa o condimento extra. Es decir, se les puede dar un trocito pequeño de pan sin que les pase nada. No es el mejor alimento que se le puedes dar a tu mascota, ya que en caso de darle algo, será mejor que le des un trozo de carne, de verdura o de fruta.

Debes saber que, si se trata de un pan refinado , este contiene azúcares poco saludables para los animales, puesto que son principalmente carbohidratos. Por ejemplo, el pan blanco lleva azúcares que, además, contribuyen a la formación de sarro en las muelas y los dientes, lo que hace que crezca la placa bacteriana en la dentadura del animal.

, este para los animales, puesto que son principalmente carbohidratos. Por ejemplo, el pan blanco lleva azúcares que, además, contribuyen a la formación de sarro en las muelas y los dientes, lo que hace que crezca la placa bacteriana en la dentadura del animal. Darle pan en exceso a un perro puede llevarle a padecer problemas de estómago , tales como vómitos, flatulencias, diarrea, calambres abdominales y favorecer su obesidad a largo plazo, motivos más que suficientes para no darles pan.

, tales como vómitos, flatulencias, diarrea, calambres abdominales y favorecer su obesidad a largo plazo, motivos más que suficientes para no darles pan. Si la mascota es intolerante al gluten, es preferible que no se le dé nada de pan.

En resumen, si cuando vas a comer, tu perro trata de captar tu atención para que le des algo de comida, puedes darle un poco de pan sin problema, pero siempre siendo consciente de que no debe tratarse de una rutina y que debe darse en muy pequeñas cantidades para evitarle problemas digestivos que harán que tu perro acabe en el veterinario.

El pan, malo para perros con sobrepeso

Los perros, siendo carnívoros y genéticamente diseñados para alimentarse principalmente de proteínas animales, no cuentan con un organismo óptimamente adaptado para descomponer eficientemente los hidratos de carbono. Por lo tanto, aunque pueden comer pan, no pueden hacerlo de manera frecuente ni en grandes cantidades al no ser un alimento perfecto para ellos.

Asimismo, hay otro punto a tener muy en cuenta, y es que antes de darle pan hay que fijarse mucho en el estado de forma del perro. Para perros con sobrepeso u obesidad, es desaconsejable agregar pan a su dieta. Este alimento, rico en hidratos de carbono, proporciona energía, pero también puede contribuir al aumento de peso más que otros ingredientes. Si tu perro tiene problemas de sobrepeso, se deben seguir las indicaciones del veterinario, y hacer que se alimente con una dieta adaptada que le ayude a adelgazar, así como no darle pan.

Además del pan, que es poco recomendable, hay una serie de alimentos que están prohibidos para nuestras mascotas, como son: uvas, pasas, aguacate, pescado crudo, huesos, levaduras, setas, tomate verde crudo, golosinas, cafeína o teína, chocolate, cebolla, ajo y alcohol.