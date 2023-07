Diferencias entre el voto en blanco y el voto nulo: por qué no es lo mismo

La jornada de votación de las elecciones generales del 23J ha comenzado. Millones de ciudadanos, más de 37 millones, están llamados a las urnas de miles de colegios electorales que han abierto sus puertas desde las 9:00 de la mañana de hoy, 23 de julio.

Desde esa hora, y hasta las 20:00 de esta tarde, los ciudadanos podrán acudir a ejercer su derecho al sufragio en estos comicios. Cuatro son los principales partidos que se presentan: PP, PSOE, Vox y Sumar. Sin embargo, existen otras muchas más opciones: partidos regionales, partidos nacionales de carácter minoritario, etc. Y también, si uno está en desacuerdo o no lo tiene claro, votar en blanco, voto nulo intencionado o, directamente, no votar.

Precisamente en estos últimos casos, muchos ciudadanos han escuchado eso de que votar en blanco favorece al partido más votado (o alguna afirmación similar). Pero... ¿Es eso cierto? ¿Qué diferencia hay entre votar en blanco y el voto nulo?

El voto nulo: un voto 'válido' pero que no se contabiliza

Los votos nulos no se contabilizan y quedan invalidados. Es una opción válida que algunos votantes deciden usar para mostrar su disconformidad con las candidaturas propuestas. En otros casos se debe a un error no intencionado. Sea cual sea la intencionalidad de un voto nulo, este no se contabiliza y no tiene ningún efecto sobre los resultados. Ni directo, ni indirecto.

Un voto nulo se declara como tal cuando está roto o en caso de que se hayan introducido otros elementos dentro del sobre, además de la papeleta. Si, además, se usa un sobre no oficial, ese voto también será declarado como voto nulo. Si hay más de una papeleta en el sobre de diferentes partidos... voto nulo.

El famoso voto en blanco y su 'leyenda'

Todos lo hemos escuchado alguna vez: "el voto en blanco influye en el resultado", "el voto en blanco va para el partido más votado"... ¿Qué hay de cierto en esta afirmación?

Empecemos por el principio, el voto en blanco se produce cuando no se introduce ninguna papeleta dentro de los sobres de las elecciones generales (Congreso y Senado). En el caso del Senado, también se considera voto en blanco si va con la papeleta, pero no se ha seleccionado a ningún senador candidato.

Dicho esto, vamos con la gran diferencia entre el voto en blanco y el voto nulo, y confirmar o desmentir, según se mire, la 'leyenda' del voto en blanco. Según establece la Ley Electoral, los votos en blanco son válidos y se suman a los obtenidos por las distintas formaciones políticas. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Que aunque no es cierto que el voto en blanco vaya a la lista más votada, sí que pueden influir en el reparto de escaños. Esto es porque, según la Ley d'Hont, para obtener un diputado se requieren un número de votos (necesita superar el 3% de los votos válidos en las elecciones generales).

Así, este 'reparto' de los escaños se hace en función al número de votos emitidos y el número de votos que obtienen los partidos. Y eso, al final, hace que si se contabilizan los votos en blanco, a los partidos más pequeños les sea más difícil lograr obtener representantes, mientras que a los más votados sea más fácil.