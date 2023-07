¿Cuántos hijos tienen Khloé Kardashian y Tristan Thompson?

Es la más pequeña de las hijas que tuvo Kris Jenner con el fallecido Robert Kardashian y una de las hermanas con una vida amorosa más complicada. Khloé Kardashian ha tenido dos grandes amores y ambos han acabado bastante regular, si bien al menos con el segundo de ellos, Tristan Thompson, ha acabado teniendo un par de hijos.

Su matrimonio con Lamar Odom duró de 2009 a 2013, si bien el divorcio se haría oficial solo en 2016 debido a que ella misma lo paralizó después de que se encontrase al jugador de baloncesto inconsciente en un burdel de Las Vegas. Aquella relación, llena de disgutos para la empresaria, solo daría lugar a la adopción por parte de la pareja de un perro de la raza boxer, al que llamaron Bernard BHops Hopkins, que hizo las delicias de los fans del reality que protagoniza la familia.

No sería hasta finales de 2016 que volvería a tener una pareja con la que tendría futuro. Y de nuevo puso con sus ojos en la NBA. Y también, desgraciadamente para ella, de nuevo siendo un amor tormentoso debido a las continuas infidelidades de Thompson, que comenzaron a ver la luz en la primavera de 2018.

Coincidió además con la recta final del embarazo de la cofundadora de Good Americans, el cual había anunciado en diciembre de 2017, habiéndolo mantenido hasta entonces en secreto debido a varios problemas de fertilidad en el pasado.

Fue el jueves 12 de abril de 2018, durante la madrugada de Cleveland, en Ohio, cuando Khloé Kardashian dio a luz a su primogénita, True Thompson, quien a día de hoy no es solo el ojito derecho de su madre sino que muchos vaticinan que el imperio Kardashian tiene su futuro asegurado con ella, de tanto que le gustan las cámaras a su corta edad.

La llegada del segundo hijo de la pareja sí que tuvo mucha más polémica. Básicamente porque su llegada, el 28 de julio de 2022, tuvo lugar cuando Khloé y Tristan, a pesar de haberse reconciliado y comprometido en a fines de 2020, ya habían roto debido a los escarceos del jugador de baloncesto. Y en especial a uno en concreto, dado que una prueba de ADN confirmó que había sido padre en una de sus infidelidades.

Pero había más, porque Tatum Robert Thompson, el nombre del bebé, vino al mundo por madre de alquiler y, sin embargo, Khloé posó "haciéndose la recién parida" en una cama de hospital. Una ola de críticas que, además, tuvo mayor peso cuando pasado un tiempo llegó a decir que tenía "problemas para conectar" con el bebé, por haber nacido por gestación subrogada.

Sea como fuere, parece ser que Khloé, mientras no tenga pareja, no pasará de nuevo por el trámite del vientre de alquiler y, como a día de hoy sigue soltera, quizá no siga ampliando la familia.