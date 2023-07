Tu horóscopo diario: domingo 23 de julio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 23 de julio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy te asaltarán los recuerdos del pasado, te vendrán a la cabeza los seres queridos que ya no están, o al menos alguno que fue para ti bastante especial. Algo te impulsa a mirar al pasado, aunque esto no significa que vaya a ser un mal día, pero sí uno de esos días en los que te da por pensar y recapitular todo lo vivido.

Tauro

Últimamente, te encuentras más nervioso o inquieto de lo habitual y a veces te buscas tú solo tus propios problemas, quieres ir más deprisa o abarcar más de lo que puedes. Hoy lo más sensato sería que te relajes y dediques el día a descansar, porque de verdad lo necesitas, sin embargo, es poco probable que lo hagas.

Géminis

Ideas, proyectos y cavilaciones relacionados con el dinero y tus asuntos materiales. Aunque hoy compartas el día con tus seres queridos y te entregues a todo tipo de diversiones, sin embargo, en tu interior le darás vueltas a otros asuntos muy distintos y mucho más mundanos. Estás buscando una mejoría en tus finanzas.

Cáncer

A veces las ocasiones de mayor suerte en nuestra vida suelen tener un comienzo nefasto, y algo así te va a suceder hoy. No es la primera vez que conoces a una de las personas más importantes de tu vida y de primeras te cae fatal y hasta incluso tenéis un choque, sin embargo, al final llega a ser la persona que más quieres.

Leo

Estás de enhorabuena porque el Sol entra hoy en tu signo y va a transitar por él durante un mes atrayéndote suerte y mayor brillo del que ya tienes. Estas próximas cuatro semanas serán un momento ideal para que las cosas te salgan del modo que tú más deseas y es una gran oportunidad para sentirte más feliz y victorioso.

Virgo

No pienses en los buenos momentos del pasado porque ya no están y solo te puede traer un gran malestar interior. Puede que la época más feliz de tu vida haya quedado atrás, pero también pueden venir nuevos momentos llenos de ilusión, si fuiste feliz en un momento de tu vida pasada también puedes volver a serlo en el futuro.

Libra

Hoy debes conducirte con prudencia porque te podrías ver en medio de una discordia o un conflicto familiar y hasta incluso recibir tú las bofetadas sin haber tenido nada que ver en el problema. Hoy los ánimos van a estar un poco caldeados y tienes que ser astuto y evitar las discusiones, especialmente con los padres o hijos.

Escorpio

Estás dividido entre el amor y la guerra, entre ser feliz con la persona o personas que más quieres o provocar algún conflicto, que en algunas ocasiones eso también puede hacerte bastante feliz. Pero con un poco de suerte hoy ganará el amor y al final decidirás guardar esa temida espada que siempre te gusta tener a mano.

Sagitario

El fin de semana terminará de forma muy agradable y placentera para ti, sobre todo porque las favorables influencias astrales te impulsarán a tener un gran bienestar interior. La vida te va abriendo los caminos tanto en los asuntos personales como en los materiales y laborales. Además, hoy te espera una sorpresa agradable.

Capricornio

Pronto tendrás motivos para estar muy contento porque la vida te va a traer a las manos algo que deseabas desde hacía mucho tiempo relacionado con le trabajo o los asuntos materiales, y hoy mismo tendrás una señal de que eso sucederá muy pronto. Pero no estarás ante un golpe de suerte, has luchado mucho por todo ello.

Acuario

Eres bueno y generoso, pero debes tener cuidado porque lo que tú consigues, por un lado, otro se lo podría llevar por otro. Es claro que no te mueves por cosas materiales, pero eso no quiere decir que no merezcas tener una compensación por todos tus grandes sacrificios y no permitir que otro se lleve el fruto de tus desvelos.

Piscis

La mayor felicidad para ti son tus seres queridos, tus hijos, tu pareja, tu familia. Hoy, ya sea por una u otra razón, vas a ser muy consciente de ello cuando estés junto a ellos y eso te ayudará a pasar uno de tus mejores días. Además, muy pronto vas a tener mucho que celebrar, y no solo en la familia sino también en la vida.