Kiko Hernández arremete contra Shakira en Miami: "No das ejemplo a tus hijos"

Kiko Hernández se estrenó en el talk show de Univisión, Siéntese quien pueda, comentando la última aparición en público de Shakira en los Premios Juventud donde obtuvo ocho premios, pero que no convencen al colaborador de Sálvame: "Eso que estás haciendo no se puede hacer porque no das ejemplo a tus hijos, no das ejemplo a la sociedad".

La cantante colombiana estuvo acompañada por sus hijos en la vigésima edición de los premios y Kiko Hernández no vio con buenos ojos que les expusiera al público y para él no es una excusa que sea una persona que cuente con "cien mil fans, cuatrocientos mil fans, dos millones de fans...".

Chelo García Cortés y María Patiño también hicieron su estreno en el programa de Univisión y la primera mostró su defensa hacia la artista colombiana preguntándose si "es más incorrecto lo que hace Shakira sacando a sus hijos donde le da la gana que lo que hace Piqué llevando a sus hijos a las fiestas del Barça".

Los colaboradores de Sálvame triunfan en Miami

Belén Esteban, Lydia Lozano, María Patiño, Chelo García-Cortés, Terelu Campos, Kiko Hernández, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval son los tertulianos que están llevando el espíritu de Sálvame en su andadura por Norteamérica y ya están cosechando éxitos en el canal latino Univisión.

Los primeros en pasar por Siéntese quien pueda fueron Víctor Sandoval, Terelu Campos, Kiko Matamoros y Belén Esteban y en su primera aparición el programa desplegó todo un dispositivo para recibir a los cuatro rostros españoles y grabar su llegada.

Los tertulianos han cruzado el charco para continuar el legado de Sálvame con un reality en Netflix en el que los ocho colaboradores buscarán trabajo en Estados Unidos y América Latina.