Tu horóscopo diario: sábado 22 de julio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 22 de julio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Aunque hace ya algunos meses que el afortunado Júpiter se marchó de tu signo, sin embargo, los favorables influjos que estás recibiendo de Mercurio y Venus hacen que puedas gozar de un buen momento tanto en el ámbito material como sobre todo en el personal, y afrontarás el fin de semana con excelentes perspectivas.

Tauro

Ten cuidado con los gastos en este fin de semana y particularmente hoy, no te gastes ahora una gran cantidad de dinero que quizás vas a necesitar más adelante para solucionar algún problema o alguna emergencia. Hoy no tendrás un día demasiado bueno y podrías tomar decisiones de las que luego te vas a arrepentir.

Géminis

Una poderosa influencia de Plutón indica que en estos momentos tu mayor preocupación es salir de una época pasada que te causó mucho dolor, superar un gran trauma o demostrarte a ti mismo que puedes hacer cosas que hasta ahora habías dudado y te habías sentido acomplejado. Ahora tienes posibilidad de lograrlo.

Cáncer

Este verano puede ser realmente crucial para ti, estás en un gran momento para poder acceder a una vida más feliz e incluso hacer realidad sueños que hasta hace muy poco creías imposibles. De una manera muy lenta, pero con gran firmeza, se está produciendo un gran cambio para bien en tu vida y deberías liderarlo.

Leo

Eres muy amado y gozas de una plena atención de la gente, sobre todo de tus familiares y amigos más íntimos, lo que pasa es que muchas veces tienes la sensación de que huyen de ti o no son todo lo cercanos que tú desearías. El verdadero problema es que tu personalidad es tan poderosa que no les dejas ser ellos mismos.

Virgo

Hoy te espera alguna traición, o lo que tú crees que podría ser una traición, porque tu vara de medir siempre es mucho más rigurosa que la de cualquier otra persona, y podría darse en el trabajo o la vida íntima. Tú no puedes hacer siempre que todos bailen con la música que tú les pones. Alguien que se va no te convenía.

Libra

Este será uno de los signos más afortunados en el día de hoy, sobre todo en los asuntos de tipo personal. Siempre os esforzáis por hacer que las personas que os rodean se sientan felices y cómodas, pero ahora la vida os va a recompensar haciendo que esa felicidad y ese bienestar vaya hacia vosotros de manera inesperada.

Escorpio

Tu sentido de la lucha y de la guerra no se queda solo en los asuntos de carácter mundano, el trabajo, el dinero o la ambición, también podéis luchar tanto o más por llegar a ser felices, encontrar el amor o realizar alguna gran ilusión. Y esta es la batalla en la que estáis empeñados en estos momentos, que sin duda ganaréis.

Sagitario

Ten paciencia y no te dejes llevar por los nervios, lo que tanto deseas llegará y no tardará tanto como crees, pero si dejas que los nervios te domines lo podrías desbaratar todo. La suerte nunca te ha abandonado y no lo va a hacer ahora por eso tienes que calmarte y esperar a que las cosas sucedan de una forma natural.

Capricornio

No vas a poder tener un fin de semana tan agradable como te hubiera gustado, aunque esto no significa que vaya a ser malo o desafortunado. Tu sentido del deber y tus ambiciones están siempre por encima de cualquier otra cosa y no puedes entregarte a los placeres y diversiones cuando sabes que tienes cosas que resolver.

Acuario

Tu suerte o tu éxito puede generar envidias en aquellas personas que menos te imaginarías, incluyendo familiares o amigos íntimos. Te puedes llevar alguna sorpresa especialmente dolorosa, por eso más importante que luchar por tus sueños es que una vez que los hagas realidad procures ser discreto y guardártelo para ti.

Piscis

Ten mucho cuidado con tus finanzas y bienes materiales, tu signo es uno de los que más riesgo tienen de sufrir estafas o robos y particularmente este fin de semana debes poner un especial cuidado, quizás un ser querido te pida dinero o te cuente penas materiales, pero ten mucho cuidado, es muy posible que te intente engañar.