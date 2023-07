Abascal acusa a Feijóo de "blanquear" al Gobierno y pide un "último esfuerzo" con la mirada puesta en los votantes del PP

"Queda un último esfuerzo". El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha cerrado la campaña este viernes en una llena plaza de Colón de Madrid, desde donde ha pedido un último empujón a los votantes, para que acudan a las urnas el domingo y den su confianza a Vox. "El botón azul lleva mucho tiempo sin funcionar", ha afirmado en referencia al PP, al que ha acusado de "blanquear" al Gobierno.

El presidente de Vox ha insistido en que su partido es la única alternativa para poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez el próximo domingo. "Frente a este Gobierno estamos solos, porque otros lo han blanqueado y le han tendido la mano", ha asegurado, señalando al PP, al que ha afeado que tienda la mano a la vez al PSOE, a los votantes de Podemos y a los de Vox, así como que haya pactado con el PRC y Coalición Canarias. "No entiendo nada", ha dicho el candidato.

En la misma línea que su presidente, el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado fervientemente que los únicos "botones" posibles el próximo domingo son "el rojo o el verde", señalando a PSOE y Vox.

Por ello, Abascal se ha dirigido a los votantes del PP, a los que ha pedido el voto, no sin mostrarles también su "respeto y comprensión". "Manifiesto mi respeto y comprensión, pero me atrevo a pedirles su confianza, no los vamos a defraudar, somos capaces de representarlos", se ha comprometido, ante un auditorio que fuentes de la organización han cifrado en 5.000 personas. "Juntos vamos a recuperar la seguridad y la prosperidad y vamos a dar como legado una nación mucho mejor", ha apuntado el secretario general del partido, Ignacio Garriga.

El presidente de Vox ha asegurado que el objetivo a batir el domingo "no es el 'sanchismo' del que habla el señor Feijóo, es el 'sanchismo' y el 'zapaterismo'". En caso de tener la llave de la gobernabilidad, Abascal se ha comprometido a "derogar todas las políticas socialistas" y "reconstruir" lo que el Gobierno de coalición ha "derribado", así como a preguntar a los españoles por la política migratoria que quieren para el país, por el futuro de las subvenciones a partidos y sindicatos y por las 'leyes de género', entre otras cuestiones. "Lo primero es cambiar las políticas culturales de la izquierda", ha apuntado.

Abascal ha defendido su programa precedido por las intervenciones de los principales rostros del partido y por vídeos de políticos internacionales, como los primeros ministros de Polonia, Mateusz Morawiecki; Hungría, Viktor Orbán, e Italia, Giorgia Meloni. "Ha llegado el tiempo de los patriotas", ha augurado la líder de Fratelli d'Italia.

El más exaltado ha sido Espinosa de los Monteros, que ha pedido "intensidad" a los electores. "Queda un último esfuerzo para convencer nuestros compatriotas de que lo que nos jugamos el 23 de julio", ha pedido Abascal en ese mismo sentido. "Quedan 48 horas para echar al peor Gobierno de la historia", ha vaticinado en el cierre de la que ha dicho que ha sido "la campaña más agresiva, más dura y probablemente la más difícil".