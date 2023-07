Feijóo pide el voto "masivo" en el cierre de campaña: "Prometo saber estar porque no tengo deudas ni pactos con nadie"

El líder de la oposición y candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, promete que si llega a la Moncloa tras el 23-J adoptará el estilo contrario al que considera que ha sido el del actual Gobierno. "Sabré llegar, solo después de ganar las elecciones; también sabré estar, porque no tengo deudas ni pactos con nadie ni estoy sometido a nadie. Y os prometo que sabré irme, porque la política es vocación de servicio publico que tiene un final", ha lanzado en el mitin de cierre de campaña electoral del 23-J.

Un mensaje con el que busca enmendar al actual Ejecutivo que, según Feijóo, "no supo" llegar "a la meta" de la Moncloa porque lo hizo "mintiendo de forma continuada"; tampoco supo estar "porque como la coalición PSOE y Unidas Podemos estaba dividida, intentaron dividir España". "Y ahora no saben irse porque solo utilizan la descalificación, ya sea a jueces, a agricultores, a empresas, a periodistas, o a cualquier adversario político y persona que discrepe con la tesis oficial del Gobierno", ha criticado desde A Coruña.

A dos días de las elecciones y ante unos 6.000 militantes -según la organización del PP-, Feijóo ha vuelto a emplear la baza de la confianza y la credibilidad para pedir el voto masivo. "Pido encarecidamente que vayáis a votar el domingo, con la certeza de que cumpliré mis compromisos; el cambio no traerá nada malo porque lo malo ya lo tenemos ahora. Aquellos que me voten les devolveré con hechos su confianza; quienes no me voten intentaré ganarme su confianza para que me voten en la siguiente".

Tras ello, ha esbozado algunas de las "mentiras" de Pedro Sánchez durante esta legislatura, prometiendo, hacer lo contrario. "Yo no pactaré con independistas, conmigo no habrá indultos, no eliminaré el delito de sedición, no rebajaré el de la malversación, no subiré los impuestos a clases medias y bajas, no pondré peajes, no diré que la economía va como una moto, no colonizaré las instituciones ni diré que el solo si es si no reducirá las penas de los violadores".

Con todo, Feijóo se ha presentado como un candidato a presidente "de fiar" que generará "menos tensión y más moderación, menos personalismo y más interés general, rompiendo los bloques y los bloqueos". Y para ello, el líder del PP ha pedido que el domingo que escoja su papeleta "para que España vuelva a ser la suma de todos" y ha advertido de que estas elecciones son "tan importantes que van a marcar lo que ocurra en España en la próxima década".

Desde la explanada Palexca de A Coruña, el gallego ha mandado dos últimos mensajes antes de concluir con la campaña electoral: "No os olvidéis que nos jugamos mucho"; y "si hay que partirse el lomo por España lo haré". El candidato popular, favorito en la mayoría de encuestas, pasará la jornada de reflexión en casa, en A Coruña con su familia con quienes dará un paseo por la ciudad, según indican en Génova. El domingo volverá a la capital para votar en el Colegio Ramiro de Maeztu de Madrid.