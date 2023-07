Marta Chávarri fallecía este viernes a sus 62 años. La celebrity fue una de las mujeres más reconocidas de la prensa rosa, pero se alejó del foco mediático a causa de la presión que recibió a partir de unas imágenes robadas que publicó la revista Interviú en 1988.

Su trayectoria y vida han sido comentadas en los programas del corazón, y Cristina Tárrega ha sido clara con su opinión acerca de lo que tuvo que vivir la 'sex symbol'. Desde Así es la vida, la invitada ha reivindicado el mal trato de los medios y la sociedad a la mujer, todavía a día de hoy.

"Yo lo viví como el primer machaque público a una mujer más desgarrador, y con el que se le arruinó la vida", ha lanzado Tárrega sobre lo que vivió Chárravi. "Por eso se ha mantenido tan lejos de las cámaras", ha justificado.

"No se debería haber permitido, y no se debería haber consumido, porque con cosas como esa a las mujeres se nos machaca, y eso no se hace", ha defendido la comunicadora, y sus palabras han sido aplaudidas en el plató de Telecinco.

"Yo viví una portada en topless en lo alto de mi carrera que me hundió moralmente", ha expresado Tárrega. "Cuando me llamaron para decírmelo, me preguntaron si quería lo que me habían robado u otra cosa, y yo no quería nada", ha añadido la invitada. "Había una publicación que se dedicaba a hacérnoslo pasar mal", ha expresado.