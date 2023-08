Raquel Martos, la que fue primera colaboradora de 'El Hormiguero' y que acaba de fichar por 'Ahora o nunca' de RTVE

Raquel Martos formó parte del equipo inicial con el que arrancó El Hormiguero en Cuatro, ya que Pablo Motos reclutó para el programa a su equipo del espacio No somos nadie en M80.

Junto a la madrileña, que era guionista y colaboradora del programa de radio, también estaban Marron, Damián Mollá, Juan Ibáñez, Flipy o Jandro.

Su primera sección se llamaba Se va a liar parda, en la que realizaba un repaso a las diferencias entre mujeres y hombres. Posteriormente, fue la responsable de Hastag luego, donde proponía un tema para que la audiencia contara sus experiencias.

Raquel Martos, en 'El Hormiguero'. ANTENA 3

Estuvo en El Hormiguero desde 2006 a 2013, tanto en Cuatro como en Antena 3, pero decidió dejar el programa de Motos para dedicarse a otros retos profesionales.

Dedicada a la literatura

Martos, licenciada en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid, siguió trabajando en programas de televisión, actividad que compaginó con la publicación de varios libros.

Fue colaboradora del espacio Likes de Movistar Plus+ y en enero de 2022 fichó por RTVE para presentar el programa divulgativo El condensador de fluzo en La 2.

Raquel Martos y parte de los colaboradores de 'El condensador de fluzo' TVE

En su currículum literario están los libros del programa de la radio No somos nadie, de la que es coautora a la que seguirían No somos nadie 2 y La chica que se quería quemar a lo bonzo... porque él no tapaba el champú, junto a Laura Llopis, la pareja de Motos.

También ha publicado las novelas Los besos no se gastan, No pasa nada. Y si pasa se le saluda y Los sabores perdidos, aparte de haber sido guionista en obras de teatro como Cinco mujeres.com y Entre fuerte y flojo.

También ha seguido trabajando en la radio, ya que colaboradora habitual de Julia en la Onda (Onda Cero) con la sección Persona física. Además, estuvo dos años en La ventana de la Cadena SER

Sin vacaciones de verano

La madrileña se ha quedado sin vacaciones de verano, ya que ha dado el salto de La 2 a La 1 y desde el 24 de julio y hasta finales de agosto, Martos se pondrá al frente del programa Ahora o nunca (de lunes a viernes, a partir de las 14:10 horas).

La periodista será la maestra de ceremonias e invitará a los espectadores a descubrir lugares apasionantes y desvelará cientos de curiosidades sobre historia, cultura y gastronomía.