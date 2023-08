El curioso y sorprendente motivo que hace que los cerdos tengan orgasmos de 30 minutos

El mundo animal está repleto de curiosidades que no dejan de sorprendernos y que fácilmente podemos encontrar tanto en redes sociales, como en internet. Algunas de ellas son realmente sorprendentes, impresionando incluso a los expertos que se dedican al mundo animal (como etólogos o veterinarios).

Una de las curiosidades más populares y sorprendentes está relacionada con los orgasmos de los cerdos. ¿Sabías que pueden experimentarlos por hasta 30 minutos? Sí, estos animales no solo son capaces de sentir orgasmos, sino que lo pueden llegar a hacer hasta por media hora.

Este dato lleva pululando por internet desde hace al menos una década y, aunque mucha gente todavía cree que no es cierto, la realidad es que, aunque no es lo común, se trata de un hecho posible, aunque hay que matizar.

Como es evidente, no podemos conocer qué es lo que sienten los cerdos cuando se aparean, pero los datos que sí conocemos son los aportados por diferentes estudios sobre la eyaculación de los cerdos macho (como el realizado por investigadores de las universidades brasileñas de Lavras y de Fronteira Sul, o el del departamento de ciencias naturales de la Universidad Purdue, en Indiana).

¿Cómo aguantan orgasmos de hasta los 30 minutos?

Ambas investigaciones están centradas en recoger datos sobre la eyaculación natural de los cerdos y compararla con métodos de estimulación artificiales, para poder emplearlos en las granjas.

Entre los resultados más destacados, los estudios afirman que la eyaculación de un cerdo macho obtenida mediante estimulación manual es de 6,3 minutos de media (siendo el mínimo dos minutos y el máximo, 31). Además, también hay una enorme variación en el volumen de semen, que va de entre 40 mL a 500 mL, con una media de 251 mL.

No obstante, esto no quiere decir que en condiciones normales los cerdos tienen cópulas más normales. Aunque no llegan a la media hora, el apareamiento medio dura entre cinco y seis minutos, con extremos desde los tres minutos hasta los 20.

Esto ocurre porque, al igual que pasa con otros animales, una vez acoplados en el cérvix uterino para evitar la salida del semen, los cerdos se pueden mantener en esa posición hasta que se deshinche el pene, pudiendo llegar a alcanzar esos 30 minutos.