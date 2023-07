Marta López coincide con Froilán en Ibiza: "Descubrí un chico normal y agradable... Quien se meta con él, se mete conmigo"

Tras la celebración de su cumpleaños con sus amigos, el verano de Froilán acaba de comenzar. Tras haber trabajado en una empresa de Abu Dabi durante varios meses, el nieto del rey emérito ha decidido poner rumbo a Ibiza.

Un viaje en el que, en el avión, el cuarto en la línea de sucesión coincidió con Marta López, colaboradora de Ya es mediodía que, este viernes, no ha dudado en contar en la sección Fresh cómo fue el encuentro con el que fue el dueño de las noches en nuestro país.

Así, la colaboradora en el matinal de Telecinco ha explicado: "No estoy de vacaciones con Froilán, ya me gustaría a mí estar con él, pero hemos coincidido en el vuelo y hemos venido juntos. He tenido la oportunidad de conocerle porque estuve hablando con él".

"Tengo que deciros que he descubierto a una persona encantadora, me producía una ternura... Hemos estado hablando de miles de cosas. Hablamos de lo que ha sufrido tantas veces, de las cosas que se han dicho y que se siguen diciendo a día de hoy que son mentira", ha apuntado la colaboradora.

"Me estuvo contando varias cosas que se habían dicho y que eran mentira. Me dijo que él está en Abu Dabi con su abuelo, que está feliz y muy tranquilo. Estuvimos leyendo cosas que salían en prensa y me decía: 'Esto no es verdad, pero ¿qué hago? No sé qué hacer. Tengo 25 años, todo lo que dicen no es así'. Descubrí un chico supernormal, agradable...", ha destacado Marta López que, además, ha agregado: "A partir de ahora, quien se meta con él, se mete conmigo".