Así será el homenaje que Carmen Borrego está preparando a María Teresa Campos: la cadena, la presentadora, la productora...

María Teresa Campos lleva tiempo apartada del foco mediático, pues su última aparición pública fue en marzo de 2022 en Mi casa es la tuya. Sin embargo, Terelu y Carmen Borrego sí han ido contando, en Sálvame, cómo se encuentra la periodista. Y es que, a sus 82 años, la presentadora es historia viva de la televisión, pero está delicada de salud. Por ello, sus hijas le están organizando un homenaje que se emitirá próximamente.

"Mi madre tiene que tener un gran reconocimiento en forma de homenaje", contó Borrego en una entrevista con Lecturas. "Ya estoy trabajando en ello. Será en Madrid y en una televisión".

Pero ahora, la citada revista ha revelado más detalles de este homenaje, que se emitirá en otoño en Telecinco y que está siendo preparado, sobre todo, por la pequeña de las dos hermanas, que ha sido durante años directora de programas y ha trabajado en formatos presentados por su madre.

El proyecto estará producido por Cuarzo (La isla de las tentaciones, Así es la vida, La última noche) y contará con la presencia de la propia María Teresa Campos. Además, la presentadora será Terelu, maestra de ceremonias que conducirá este repaso a la carrera de su madre y la pasión por su profesión que le inculcó a sus hijas.

"Estará controlado por nosotras", señala a Lecturas Terelu. "Me da mucha pena que no hayamos podido realizar este homenaje antes, cuando ella lo hubiera disfrutado", añade, pues, debido a su deterioro cognitivo, no podrá disfrutarlo del mismo modo que hace unos años.