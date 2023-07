Feijóo dice que cuando conoció a Dorado era contrabandista, no narcotraficante, y critica a Sánchez por usar esa "basura"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este viernes contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por utilizar en campaña la "basura" sobre Marcial Dorado para "intentar desprestigiarle" cuando, según ha recalcado, "sabe" que él "no ha tenido jamás nunca nada que ver en relación con la actividad final de este señor", en alusión al narcotráfico. De hecho, ha señalado que cuando él le conoció "había sido contrabandista, nunca narcotraficante".

Así se ha pronunciado Feijóo en una entrevista en la Cope después de que Sánchez haya acusado al dirigente popular de mentir y poner excusas al explicar su relación con el narcotraficante Dorado, que el jefe del Ejecutivo cree "inquietante".

Feijóo ha asegurado que lleva "cinco campañas electorales" con las fotos de Dorado, cuatro de ellas a la Xunta de Galicia, y ha recalcado que los gallegos le han "juzgado de una forma bastante clara" porque le otorgaron su confianza en las urnas en todas esas ocasiones.

"Después de 30 años de política, los gallegos conocen muy bien la diferencia entre conocer una persona y tener una relación mercantil o una relación de complicidad con esa persona", ha manifestado el candidato 'popular'.

En concreto, Feijóo ha relatado que la primera vez que le sacaron este tema fue en las elecciones de 2009, cuando le dijeron que iban a sacar esas fotos con Dorado quien, según ha dicho, en "aquel momento era contrabandista".

"Me refiero que cuando yo le conocí había sido contrabandista, nunca narcotraficante", ha apostillado, para señalar que ha ofrecido explicaciones sobre esas instantáneas y ha dejado claro que le conoció "cuando nada tenía que ver con este asunto".

Además, ha indicado que un sumario de la Audiencia Nacional "deja claro que hay muchas personas con fotos con este señor de todos los partidos políticos" y "ningún político fue llamado ni siquiera a declarar en relación a posibles asuntos que tuviese pendientes esta persona".

Dicho esto, Feijóo ha indicado que en la campaña de las elecciones generales esperaba "un poco más de nivel" y no esperaba "nada más y nada menos que el presidente del Gobierno utilizara esta basura para intentar desprestigiar al adversario".

A renglón seguido, ha aludido a la "hemeroteca de las fotos" de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. "Yo de fotos no voy a hablar porque me parece impropio y porque además caería en su propia trampa. Si cojo la hemeroteca de las fotos del señor Sánchez, de las fotos de la señora Yolanda Díaz pues están ahí, con dictadores, con personas acusadas por narcotráfico y personas que no podían entrar en la UE", en alusión a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

En este sentido, Feijóo ha reconocido su "sorpresa" ante el hecho de que "el candidato Sánchez pueda presumir de fotos". "Nunca he dedicado mi campaña electoral a acreditar que no soy un mentiroso", ha dicho, para resaltar que el jefe del Ejecutivo se ha dedicado a "pasearse por los platós de televisión" para "intentar convencer a los españoles que no miente".

A su entender, todo eso y "todas esas patrañas" forman parte de la "actitud de un candidato a la Presidencia" que, a su juicio, se ha dedicado a "insidiar" a su adversario cuando "él sabe perfectamente" que no ha tenido "jamás" "nada que ver en relación a la actividad final" de Dorado.